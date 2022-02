Sejm po burzliwej debacie wybrał nowego sędziego TK. Kim jest Bogdan Święczkowski?

Po 23 lipca w Trybunale Konstytucyjnym pojawił się wakat, ponieważ Leon Kieres przeszedł w stan spoczynku. Kandydatem PiS na nowego sędziego TK został Bogdan Święczkowski. 7 lutego nad kandydaturą pochyliła się sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W głosowaniu wzięło udział 29 posłów. 15 członków komisji poparło propozycję PiS a 14 było przeciw.

Dzień później decyzję w sprawie nowego sędziego TK podjęli posłowie. Opinię sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka po wygranym przez opozycję głosowaniu przedstawił poseł PSL Krzysztof Paszyk. Jest to dość nieoczekiwana praktyka, ponieważ w zdecydowanej większości podobnych przypadków posłem sprawozdawcą jest przedstawiciel partii rządzącej.

Święczkowski na sędziego TK. Burzliwa debata w Sejmie

Kamila Gasiuk-Pihowicz stwierdziła, że „kandydatura Bogdana Święczkowskiego wpisuje się w działania obozu PiS w sądownictwie”. – To smutne podsumowanie tego, co zrobiliście z Trybunałem Konstytucyjnym od 2015 roku. Z instytucji, która cieszyła się poważaniem, sprowadziliście ją do garkuchni prezesa PiS – grzmiała z sejmowej mównicy posłanka Koalicji Obywatelskiej. – Tam są ludzie, których doświadczenie zawodowe urąga zdrowemu rozsądkowi. Ludzie podszywający się pod sędziów, którzy nienawidzą UE. Bogdan Święczkowski przyczynił się do skrajnego upolitycznienia prokuratury – dodawała.

Anna Maria Żukowska podkreślała związki kandydata na sędziego TK z Solidarną Polską i Zbigniewem Ziobrą. – Przypomniała, że Bogdan Święczkowski startował w wyborach z list PiS. – Będzie reprezentował PiS w TK i bronił interesów partii rządzącej. Tylko po to został tam oddelegowany przez swojego promotora Zbigniewa Ziobrę, który ciągnie go za sobą od wielu lat – zaznaczyła posłanka Lewicy.

– W TK powinny zasiadać osoby wyjątkowe. Kandydat ma zastąpić prof. Leona Kieresa, nawet nie wypada dokonywać porównywań z Bogdanem Święczkowskim. Czy w każdym z nas nie powinien obudzić się trybunał sumienia? Na posiedzeniu sejmowej komisji kandydat nie odpowiedział na żadne pytanie do jest jasnym sygnałem, że będzie on wykonawcą partyjnych poleceń – stwierdził Tomasz Zimoch z Polski 2050.

Andrzej Rozenek przypomniał o sprawie Barbary Blidy. – Można mówić wiele na temat kandydata, ale jest jeden argument decydujący: współodpowiedzialność za tą śmierć spada również na niego – powiedział polityk z koła PPS.

Wybór sędziego TK. Jak głosowali posłowie?

W głosowaniu wzięło udział 454 posłów. Kandydaturę Bogdana Święczkowskiego poparło 233 polityków: 227 z klubu PiS, 5 z Konfederacji oraz parlamentarzysta niezrzeszony Zbigniew Ajchler. Przeciw opowiedziało się 219 posłów: 125 z klubu KO, 44 z Lewicy, 23 z Koalicji Polskiej, 8 z Polski 2050, 5 z Porozumienia, 4 z Konfederacji (w tym Janusz Korwin-Mikke i Artur Dziambor), 3 z Kukiz'15 (w tym Paweł Kukiz) oraz 3 z koła Polskie Sprawy, 3 z PPS i Ryszard Galla.

Od głosu wstrzymało się dwóch polityków: Krystian Kamiński z Konfederacji oraz Stanisław Żuk z Kukiz'15. W głosowaniu nie wzięło udziału 6 polityków w tym m.in. Szymon Szynkowski vel Sęk z PiS, Bogusław Sonik z KO, Jakub Kulesza z Konfederacji oraz Łukasz Mejza.

Bogdan Święczkowski – sylwetka

Bogdan Święczkowski jest prawnikiem i prokuratorem. Karierę rozpoczynał w Prokuraturze Rejonowej w Tychach oraz Sosnowcu. W latach 2001–2005 był prokuratorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach. Z Prokuraturą Krajową jest związany do 2005 roku. W latach 2006-2007 sprawował funkcję szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W wyborach samorządowych w 2010 roku został wybrany na radnego sejmiku województwa śląskiego z list PiS. Rok później został posłem. Po wyborach odmówił zrzeczenia się funkcji prokuratora w stanie spoczynku, w związku z tym ówczesny marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna wygasił jego mandat poselski.

W 2015 roku Bogdan Święczkowski został mianowany podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Rok później został wybrany na stanowiska prokuratora krajowego i pierwszego zastępcy prokuratora generalnego. To jego decyzją przenoszeni i degradowani byli śledczy, podejmujący działania niezgodne z wolą ministra Zbigniewa Ziobry. Bogdan Święczkowski bronił też m.in. decyzji o przeprowadzeniu ekshumacji ofiar katastrofy smoleńskiej.

