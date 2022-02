Ostra wymiana zdań między Belką i Szydło. Ziobro został nazwany „Rumiankiem”

Była szefowa polskiego rządu odniosła się do słów Adama Bielana. Szef Partii Republikańskiej stwierdził, że „pat w sprawie pieniędzy z Funduszu Odbudowy trwa już zbyt długo, a terminy nas gonią”. Polityk zaznaczył, na stole leżą różne warianty i dość kontrowersyjny i zaostrzający spór scenariusz zakłada nawet wycofanie się Polski z Funduszu Odbudowy.

„Politycy PO oburzyli się na sugestię, że Polska nie powinna spłacać kredytów w ramach Europejskiego Programu Odbudowy w sytuacji, gdy nasze środki są blokowane przez KE. Czy w takim razie PO uważa, że Polacy mają spłacać długi innych krajów?” – zastanawiała się Beata Szydło.

Belka odpowiada Szydło

Europosłance PiS postanowił odpowiedzieć Marek Belka. „Beata Szydło postanowiła zmienić ulubiony środek transportu i odleciała” – napisał eurodeputowany KO. „Krótkie przypomnienie: tylko dla PiSu pan Ziobro wart jest więcej niż cała unijna pomoc dla Polski. Większość społeczeństwa jego wartość określiła już dawno” – stwierdził były premier wbijając przy okazji szpilę ministrowi sprawiedliwości.

Na ripostę byłej premier nie trzeba było długo czekać. Polityk PiS wspomniała m.in. o „atakach na Polskę, których autorami mają być działacze opozycji”. „KE blokuje KPO dla Polski z powodów czysto politycznych. I jest to efekt antypolskiej histerii, do której wraz z kolegami walnie się przyczyniliście snując w Parlamencie Europejskim wizje rzekomego końca demokracji w Polsce. To efekt waszych ataków na Polskę” – oceniła Beata Szydło.

W odpowiedzi Marek Belka postanowił po raz kolejny skrytykować antyunijną politykę Zbigniewa Ziobry i Solidarnej Polski. „Szanowna Pani Beato, jedynym znanym mi histerykiem jest pewien minister i prokurator w jednym. Nasz drogi (dosłownie) »Rumianek« jest jedynym sprawcą waszych, ale i naszych, polskich nieszczęść w relacjach z UE” – podsumował europoseł.

