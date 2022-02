Sikorski wdał się w przepychankę słowną na Twitterze. Odpowiedział słowami, które miały paść w kabinie tupolewa

Europoseł Radosław Sikorski zorganizował we wtorek konferencję prasową w Sejmie, podczas której mówił, że w czasie posiedzenia komisji ds. Unii Europejskiej wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta „potwierdził słowa posła Adama Bielana” o tym, że „rząd rozważa wycofanie Polski z Europejskiego Planu Odbudowy”. – Józef Stalin pozbawił Polskę uczestnictwa w Planie Marshalla, a rząd PiS rozważa pozbawienie Polski uczestnictwa w Europejskim Planie Odbudowy – stwierdził były minister spraw zagranicznych.

Sikorski nawiązał do katastrofy smoleńskiej

Słowa te zacytowano na oficjalnym profilu Platformy Obywatelskiej na Twitterze. Tweet był szeroko komentowany. Zareagował na niego też Artur Wosztyl, radny PiS z Rembertowa i pilot Jaka-40, który wylądował w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 r. tuż przed prezydenckim Tupolewem. „Idźcie z tą tępą propagandą do EPL (Europejska Partia Ludowa – red.) i razem sobie spłacajcie cudze długi, a od Polski von z tymi brudnymi łapami! Polska nie będzie spłacała długów innych państw!” – napisał.

Sikorski nie zostawił tego bez komentarza. Odpowiedział... słowami, które – według stenogramu ujawnionego przez RMF FM, miały paść w kokpicie tupolewa. „Zmieścisz się, śmiało; Może tragedii nie będzie” – napisał były szef MON. Według stenogramu słowa „zmieścisz się, śmiało” miały paść o godz. 8.40, tuż przed katastrofą.

Pilot oskarża byłego ministra

„To może porozmawiajmy o tym, jak próbował Pan wymusić lądowanie Jak-40 we Lwowie poniżej warunków minimalnych na pasie w remoncie?” – zareagował na to Wosztyl. „Kompletna bzdura. Nigdy nie śmiałbym kwestionować osądu kapitana” – zareagował na te sugestie Sikorski.

Wosztyl nie ustępował. W kolejnych tweetach dalej sugerował, że Sikorski „naciskał na kapitana”. „To dlaczego naciskał Pan na kapitana Jak-40, aby przebazował samolot z Rzeszowa do Lwowa, bo wyglądał Pan przez okno w samochodzie razem z uczestnikami swojej świty i twierdziliście, że pogoda jest ok i można lecieć?” – pytał. „Załoga odmówiła wykonania lotu do Lwowa bo WA były poniżej MWA i najpierw wydzwanialiście do załogi Jak-40, a potem użyliście przełożonych (dowódcę JW-2139), aby wywierać dodatkowe naciski na załogę? Załoga mimo to odmówiła lotu. W następstwie Pana kancelaria pisała paszkwile do 36 SPLT i atakowała dowódcę załogi!” – napisał.

