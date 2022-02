Rodzina Pawła Wojtunika ofiarą kolejnego ataku. „To już jest uporczywe nękanie!”

Paweł Wojtunik przekazał na Twitterze, że w nocy z wtorku na środę jego rodzina „doświadczyła kolejnego ataku telefonicznego”. „Moje córki zostały zmuszone do wysłuchania okrutnych gróźb karalnych pod swoim adresem…” – napisał. Były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego zaznaczył, że miało to miejsce w dniu, kiedy publicznie wypowiedział się o systemie Pegasus. „To już jest uporczywe nękanie!” – ocenił.

Seria ataków telefonicznych na Pawła Wojtunika

To nie pierwszy atak wymierzony w Wojtunika. W ubiegłym tygodniu były szef CBA poinformował, że ktoś powiadomił o pożarze, w jego mieszkaniu, którego nie było. „Wiedział, że nie ma nas w domu. Znowu kobiecy głos… Przyjechały 4 wozy strażackie i tylko refleks sąsiada uchronił nas przed wyważeniem drzwi. Kolejna granica została przekroczona…” – napisał.

Z kolei pod koniec stycznia ktoś zadzwonił do jego córki z informacją o jego śmierci. „Nie wiem, kim jesteście kanalie, ani dlaczego to robicie moim dzieciom, ale podszycie się pod mój numer i zadzwonienie wczoraj w nocy do mojej córki z informacją 'twój tata nie żyje, nie oddycha, dzwonię z jego telefonu', przekracza wszelkie normy i granice”... – napisał były szef CBA. Jeszcze wcześniej z maila imitującego adres córki Wojtunika ktoś rozsyłał wiadomości do lokalnych urzędników i policjantów, w których groził im śmiercią.

Coraz więcej przypadków spoofingu

Od kilku tygodni ofiarami spoofingu, czyli ataku na telefony polegającego na podszywanie się pod inną osobę, padają też politycy opozycji i inne osoby związane z tym środowiskiem. Telefony z groźbami lub informacjami o śmierci bliskich dostali między innymi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza i jego żona, szef klubu KO Borys Budka i jego żona, mecenas Roman Giertych, prof. Marcin Matczak, a także poseł koła Polskie Sprawy Paweł Szramka i posłanka Lewicy Paulina Matysiak.