Niedzielski i Czarnek kontra dziennikarz TVN24. „Przestańcie straszyć społeczeństwo”

Podczas specjalnej konferencji prasowej 9 lutego Adam Niedzielski przedstawił obecną sytuację epidemiczną w Polsce. – Wszystkie dane wskazują, ze apogeum piątej fali mamy za sobą – mówił szef resortu. – Spadki zakażeń z tygodnia na tydzień, i widzimy to w tym tygodniu, są spadkami rzędu 20 proc. Scenariusz szybkiego spadku jest tym scenariuszem najbardziej prawdopodobnym – dodał. – Mam nadzieje, że w marcu będziemy mogli podejmować odważne, pełne decyzje dotyczące zniesienia restrykcji – stwierdził szef MZ.

Koronawirus. Obowiązek noszenia maseczek zostanie zniesiony?

Adam Niedzielski był pytany przez dziennikarza TVN24 o wywiad dla „Faktu”, w którym mówił, że możliwe jest, że maseczki w marcu przestaną być obowiązkowe, a będą rekomendowane przez ministerstwo. Podczas konferencji prasowej polityk zaznaczył, że było to jedynie gdybanie. Po chwili dziennikarz dodał, że wypowiedź o końcu pandemii przypomina słowa premiera, który podczas kampanii przed wyborami prezydenckimi w 2020 roku przekonywał, że "koronawirus jest w odwrocie" i "nie należy się go już bać".

Szef MZ zanim udzielił odpowiedzi na pytanie stwierdził, że „przedstawiciel TVN24 otrzymał je przed chwilą sms-em”. Po czym zaznaczył, że „jego wypowiedź dotyczyła decyzji, które będą podejmowane w perspektywie miesiąca, a nie w najbliższych dniach”. – To jest temat, który absolutnie przyciąga bardzo dużo uwagi. Wypowiedź, której udzieliłem dziennikowi "Fakt", polegała na tym, że nawet jeżeli dojdziemy do sytuacji, w której te restrykcje zostaną zniesione, to nadal Ministerstwo Zdrowia będzie rekomendowało używanie tych maseczek w miejscach publicznych – tłumaczył.

Czarnek krytykuje TVN24

Do rozmowy wtrącił się także obecny na konferencji Przemysław Czarnek. – Korzystając z okazji chcę tylko powiedzieć, że gdybyście państwo jednak skupili się na rzetelnym informowaniu, a nie permanentnym straszeniu społeczeństwa, to też byłoby z pożytkiem dla wszystkich – powiedział minister edukacji.

Rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz nie pozwolił dziennikarzowi TVN24 odpowiedzieć na te słowa.

Czytaj też:

Obostrzenia będą poluzowane. Zmiana zasad izolacji i kwarantanny. Adam Niedzielski przekazał najnowsze decyzje