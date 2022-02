Jackowski dla „Wprost” o swojej politycznej przyszłości. „Zaproszeń na kawę mam bardzo wiele”

Agnieszka Szczepańska, Wprost: Po wtorkowym posiedzeniu klubu PiS Ryszard Terlecki mówił, że prawdopodobnie klub podejmie decyzję o usunięciu pana. Wiadomo, kiedy to nastąpi? Pytam, bo już o różnych datach słyszałam.

Jan Maria Jackowski: Ci, którzy dokonali przecieku do PAP, że „jestem na wylocie” i wypowiadali się o tej sprawie, chyba nie znają do końca regulaminu Klubu Parlamentarnego PiS. Uważali, że decyzja o wykluczeniu leży w gestii prezydium klubu. Tymczasem to decyzja klubu. I najpierw musi być wniosek przewodniczącego, głosowany przez klub przy frekwencji co najmniej połowy jego członków, a więc posłów, senatorów i eurodeputowanych. Taki wniosek, aby był skuteczny, musi uzyskać bezwzględną większość głosów. To procedura, co nie oznacza, że wniosku nie można przeforsować.

A wracając do pytania, kiedy faktycznie opuści pan klub?

Nie mam żadnych informacji na ten temat, nikt do mnie w tej sprawie nie dzwonił. Proszę się pytać przewodniczącego klubu.

Przewodniczący klubu, Ryszard Terlecki, podobnie jak inni politycy PiS, nie szczędzą panu gorzkich słów.

To pokazuje niezrozumienie sytuacji w jakiej jest PiS. I zamiast naprawiać popełniane błędy i zacząć wypełniać złożone wyborcom obietnice, przestrzegać standardów, które były w polityce głoszone, wolą usuwać osobę, która na ten temat się wypowiadała.

Ci, co tak mnie krytykują, niech najpierw sami uderzą się w piersi i odpowiedzą na pytanie, dlaczego doprowadzili do kryzysowej sytuacji obozu rządzącego.

Jeśli ktoś jest twarzą nepotyzmu i zajmuje ważne miejsce w strukturach partyjnych a jednocześnie wypowiada się na temat moralności, to – gdyby kierownictwo było konsekwentne –pierwszy znalazłby się poza burtą.

Kogo konkretnie ma pan na myśli?

Nie będę sypał nazwiskami. Myślę, że obserwatorzy sceny politycznej wiedzą, o kogo chodzi. Mam na myśli tych wszystkich, co uwielbiają moralizować i oceniać innych.

Ostatnio o taką ocenę pokusił się Adam Bielan, który w WP stwierdził, że jest pan sfrustrowany, bo nie zajmuje pan żadnego eksponowanego stanowiska.

Nigdy nie aspirowałem do żadnego „stołka”, w przeciwieństwie do niektórych polityków Zjednoczonych Prawicy, którzy z handlu stanowiskami, wpływami, kolesiostwem i nepotyzmem uczynili główną zasadę polityki.

To zarzut pod adresem Adama Bielana?

Tego nie powiedziałem, ale chyba jest na tyle inteligentny, że nie muszę rozwijać tej myśli.

Stanisław Karczewski, twierdzi w rozmowie z wpolityce.pl, że stał się pan komentatorem politycznym, bryluje pan w TVN i nie ma sensu podtrzymywać z panem dalszej współpracy.

Pan senator mógł być dziś marszałkiem Senatu a PiS mógł mieć większość w obecnym Senacie. Niestety w wyniku błędów kierownictwa i samego Stanisława Karczewskiego do tego nie doszło, więc frustracja – jak widać – jeszcze szczególnie wysoka. Zamiast jednak zająć się refleksją, woli mnie krytykować.

To irytacja ludzi, którzy wiedzą, jak wiele mam racji i żałują, że sami nie mają takiej wolności wewnętrznej, nie są w stanie realistycznie oceniać sytuacji.

Myślę, że jeżeli prezes PiS powiedziałby, że ziemia jest płaska, niektórzy z polityków chodziliby do mediów i bronili tej teorii.

Dostał pan już propozycje od innych partii?

Odkąd jestem w polityce, choć mam wyraziste prawicowe poglądy, zawsze miałem dobre relacje z różnymi środowiskami politycznymi. Szanuję innych, zachowując prawo do własnych poglądów. Nie mam konfliktu z innymi partiami, choć nie zawsze ich działania oceniam pozytywnie.

To ile jest tych propozycji?

Zaproszeń na kawę mam bardzo wiele. Uprzedzając pytanie, nie zamierzam wycofać się z polityki i chcę startować do Senatu w kolejnych wyborach z mojego okręgu w Ciechanowie, a w jakiej konfiguracji, to się okaże i w stosownym czasie przekażę tę informację.

Liczy pan też na szczerą rozmowę z prezesem PiS?

Jeśli Jarosław Kaczyński chciałby się ze mną spotkać i wysłuchać mojej opinii, zawsze jestem otwarty. Natomiast nie zamierzam zmieniać swoich ocen i wypowiedzi.

To co powiedziałem, podtrzymuję. Polityka powinna być ideowa i wiarygodna.

Skoro obiecywaliśmy wyborcom konkretne pomysły i standardy życia publicznego, powinniśmy się ich trzymać i być konsekwentni. Tak jak to było z nepotyzmem i kolesiostwem, którego miało nie być, a trzeba było przyjąć w tej sprawie konkretną uchwałę podczas lipcowego kongresu PiS.

Podobnie było z tzw. piątką dla zwierząt – uderzyliśmy w nasz elektorat i środowiska wiejskie, o czym wielokrotnie głośno mówiłem i sam prezes przyznał mi rację. Przypomnę, że po moich wypowiedziach o niechlujstwach związanych z Polskim Ładem, Jarosław Kaczyński też przyznał, że popełniono poważne błędy. A więc zgadzamy się w kluczowych kwestiach.

Skoro od dawna krytykuje pan PiS, dlaczego sam pan z nie odejdzie z klubu?

Dziwnie to by wyglądało, jakbym sam się wykluczał. Czekam na decyzję kolegów. Skoro powiedzieli „A”, muszą powiedzieć „B”.

Skąd ten spokój?

Wielu posłów i senatorów z PiS podziela wiele moich ocen i widzi, że nie jest tak kolorowo, jak wynika to z oficjalnych przekazów. Świadomość jest duża, choć nie wypowiadają tego publicznie.