Jackowski dla „Wprost” o swojej politycznej przyszłości. „Zaproszeń na kawę mam bardzo wiele”

Agnieszka Szczepańska, Wprost: Po wtorkowym posiedzeniu klubu PiS Ryszard Terlecki mówił, że prawdopodobnie klub podejmie decyzję o usunięciu pana. Wiadomo, kiedy to nastąpi? Pytam, bo już o różnych datach słyszałam.

Jan Maria Jackowski: Ci, którzy dokonali przecieku do PAP, że „jestem na wylocie” i wypowiadali się o tej sprawie, chyba nie znają do końca regulaminu Klubu Parlamentarnego PiS. Uważali, że decyzja o wykluczeniu leży w gestii prezydium klubu. Tymczasem to decyzja klubu. I najpierw musi być wniosek przewodniczącego, głosowany przez klub przy frekwencji co najmniej połowy jego członków, a więc posłów, senatorów i eurodeputowanych. Taki wniosek, aby był skuteczny, musi uzyskać bezwzględną większość głosów. To procedura, co nie oznacza, że wniosku nie można przeforsować.

A wracając do pytania, kiedy faktycznie opuści pan klub?

Nie mam żadnych informacji na ten temat, nikt do mnie w tej sprawie nie dzwonił. Proszę się pytać przewodniczącego klubu.