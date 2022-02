Jarosław Gowin sprawdził, czy jego telefon był szpiegowany Pegasusem. Interia ujawniła efekty

Jarosław Gowin w ostatnich latach współtworzył rząd Zjednoczonej Prawicy. Obok Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry był politykiem, który miał największy wpływ na polską politykę. W pewnym momencie jednak stwierdził, że nie zamierza dłużej wspierać działań, z którymi zwyczajnie się nie zgadza, przez co stracił posadę wicepremiera, a jego Porozumienie wypadło z koalicji.

Nic dziwnego, że polityk tak bliski obozu rządzącego, w dodatku często występujący przeciwko niemu, mógł podejrzewać swoich byłych koalicjantów o nieuczciwe zagrania i szpiegowanie jego telefonu. – Biorę pod uwagę, że mogłem być podsłuchiwany. Miałem takie informacje w okresie, kiedy sprzeciwiłem się wyborom kopertowym – mówił już przed tygodniem w programie „Graffiti” w Polsat News.

Ostatecznie Gowin oddał swój telefon specjalistom, by mogli poszukać na nim złośliwego oprogramowania. – Sprawdzałem telefon pod kątem Pegasusa. Po pierwszym etapie weryfikacji w Polsce, jeżeli są podejrzenia, urządzenie wysyła się do Kanady. U mnie nie było takiej potrzeby. Telefon był czysty – przekazał.

Gowin: Rządzący zbierali haki na moich współpracowników

Jarosław Gowin, który otwarcie mówił o „zbieraniu haków” na polityków jego partii, opowiedział o niektórych próbach rozbicia jego stronnictwa. – Czasami to były pokusy, niektórzy im ulegli. Czasami to były brudne zagrywki. Na przykład szantażowanie, że żona czy mąż stracą pracę (...) Wiem, że polityka nie jest zabawą grzecznych dziewczynek, że w polityce jest dużo brutalności, ale uważam, że powinny być pewne granice i niestety te granice zostały przekroczone w stosunku do wielu ludzi z Porozumienia – przyznał w Polsacie.

