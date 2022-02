Spięcie Bielana z Olejnik w „Kropce nad i”. „Niech pan nie robi z widzów wariatów”

Szef Partii Republikańskiej stwierdził, że „pat w sprawie pieniędzy z Funduszu Odbudowy trwa już zbyt długo, a terminy nas gonią”. Polityk zaznaczył, na stole leżą różne warianty i dość kontrowersyjny i zaostrzający spór scenariusz zakłada nawet wycofanie się Polski z Funduszu Odbudowy. O te słowa był pytany w „Kropce nad i”.

Spór Bielana z Olejnik

– Należy zrobić wszystko, aby otrzymać pieniądze z KPO. Jednak w sytuacji, gdy Komisja Europejska przez kolejne tygodnie czy miesiące nie wyda opinii, choć jest pół roku po czasie, to musimy się zastanowić, co robić – powiedział europoseł w TVN24.

Adam Bielan tłumaczył, że „mówimy o hipotetycznej sytuacji, w której KE nadal będzie zwlekać z zaakceptowaniem polskiego planu”. – Moglibyśmy się skoncentrować na tym co pan powiedział? Pan sugerował, że powinniśmy się wycofać Funduszu Odbudowy. Co pan miał na myśli? – dopytywała Monika Olejnik. – My tych środków potrzebujemy, dlatego mam nadzieję, że KE nie będzie podejmować decyzji politycznych – odpowiedział polityk.

– Jest pan eurodeputowanym, chciałabym, żeby nam pan wyjaśnił, co to znaczy, że wycofamy się z KPO – drążyła prowadząca „Kropki nad i". Adam Bielan ponownie powtórzył, że „Polska nie może zaakceptować sytuacji, w której nie otrzymuje dotacji, a musi ponosić koszty związane z FO”. – Nie chcę zakładać czarnego scenariusza. Zbigniew Ziobro mówił, że rozważane są różne warianty – komentował lider Partii Republikańskiej.

Gorąca atmosfera w „Kropce nad i”

– Pani albo mnie nie rozumie, albo nie chce zrozumieć – odparł polityk, gdy Monika Olejnik próbowała dowiedzieć się, co dokładnie zamierza zrobić polski rząd. – Sukces negocjacyjny Mateusza Morawieckiego był bezsprzeczny, na papierze Polska jest największym beneficjentem FO. Problem polega na braku decyzji ze strony KE – tłumaczył.

W odpowiedzi dziennikarka TVN24 przypomniała, że wypłata środków z FO jest powiązana z mechanizmem praworządności, na co zgodził się szef polskiego rządu. Wspomniała także o inicjatywie Andrzeja Dudy w sprawie likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN, co miałoby załagodzić spór z Brukselą. – Mechanizm nie wszedł w życie, czekamy na werdykt TSUE, więc nie ma mowy, że to z tym jest związane działanie KE – ripostował Adam Bielan.

– Wszyscy liderzy Zjednoczonej Prawicy uważają, że ID powinna zostać zlikwidowana. Doceniam inicjatywę Andrzeja Dudy. Nie wiem jak moja partia zachowa się w Sejmie, czekam na decyzję KE – stwierdził polityk. – Pan przez ponad 6 minut mi tłumaczy, że te pieniądze nie mają nic wspólnego z praworządnością. Proszę nie robić z widzów wariatów – podsumowała Monika Olejnik.

