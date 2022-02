Prezydent powołał nowego prezesa NSA. Podjął też decyzję ws. prezes Sądu Najwyższego

Kancelaria prezydenta poinformowała, że Andrzej Duda zdecydował o powołaniu Jacka Chlebnego na stanowisko prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nominacja jest związana z upływająca kadencją sędziego Marka Zirk-Sadowskiego na tym stanowisku.

Jacek Chlebny prezesem NSA

Sędzia Jacek Chlebny do NSA został nominowany w 1994 roku. Od 2015 roku pełnił funkcję wiceprezesa tej instytucji i to właśnie on uzyskał największe w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów NSA, które przedstawia prezydentowi kandydatury na prezesa. Kontrkandydatką sędziego Chlebnego była sędzia Aleksandra Wrzesińska-Nowacka.

Jacek Chlebny jest doktorem habilitowanym nauk prawnych zatrudnionym na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Łódzkim w Katedrze Polskiego Postępowania Administracyjnego. W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz problematyką cudzoziemców.

Kolejna kadencja Joanny Lemańskiej

Prezydent zdecydował też, że Joanna Lemańska, która od 2019 roku pełni funkcję Prezes Sądu Najwyższego kierującej pracą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych pozostanie na tej funkcji na kolejną kadencję. W styczniu zgromadzenie tej izby wyłoniło troje kandydatów na prezesa przedstawionych prezydentowi. Kontrkandydatami sędzi Lemańskiej byli sędziowie Marek Dobrowolskiego i Oktawian Nawrot.

Lemańska jest doktorem habilitowanym nauk prawnych i pracownikiem naukowym Katedry Prawa Administracyjnego UJ.

Przypomnijmy, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych jest drugą obok Izby Dyscyplinarnej nową Izbą Sądu Najwyższego powołaną na mocy kontrowersyjnej reformy Sądu Najwyższego z 2017 roku.

