Adam Bielan dla „Wprost”: Przez Tuska latami przepłacaliśmy za gaz i byliśmy podatni na szantaż Putina

„Wprost”: Czy problemy obozu rządzącego związane z Polskim Ładem zostały rozwiązane i teraz będziecie już tylko kroczyć od sukcesu do sukcesu?

Adam Bielan (Partia Republikańska, Zjednoczona Prawica): Problemy jeszcze nie zostały rozwiązane – ale będą w najbliższych tygodniach. Mam nadzieję, że nowy minister finansów będzie w stanie szybko usunąć błędy.

Chcę tylko przypomnieć, że Polski Ład to nie tylko kwestie podatkowe, choć tak to zostało przedstawione w mediach. To, że pozwoliliśmy na taką narrację, jest niewątpliwie naszym błędem komunikacyjnym. Zmiany podatkowe to największa reforma od lat, więc siłą rzeczy powoduje chaos. Miejmy nadzieję, że niedługo będzie on znacznie mniejszy.

Podobno został powołany specjalny zespół kryzysowy, który po nocach kombinuje jak naprawić Polski Ład.

Jest zespół kryzysowy, który bardzo intensywnie pracuje.

Tyle, że jak dotąd nic nie wymyślił, bo Polskiego Ładu naprawić się nie da. A niemożliwe jest, żeby obowiązywały jednocześnie dwa systemy podatkowe, jak zapowiedział premier.

Na ostatnim posiedzeniu Sejmu uchwaliliśmy już pierwsze zmiany.