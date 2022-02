Tusk pokazuje stadion wypełniony miliardami euro. „Idioci a nie patrioci”

Donald Tusk przygotował specjalny spot, w którym obrazowo pokazał ile pieniędzy Polska otrzymałaby z FO. W klipie, który pojawił się w mediach społecznościowych lider Platformy Obywatelskiej wykorzystał wypowiedzi Adama Bielana oraz Zbigniewa Ziobry. Szef Partii Republikańskiej stwierdził, że „pat w sprawie pieniędzy z Funduszu Odbudowy trwa już zbyt długo, a terminy nas gonią”. Polityk zaznaczył, na stole leżą różne warianty i dość kontrowersyjny i zaostrzający spór scenariusz zakłada nawet wycofanie się Polski z Funduszu Odbudowy.

Tusk uderza w PiS

– Moi drodzy, to jest bankomat 50 euro, znacie go, na nasze to będzie mniej więcej, trochę ponad 200 zł. Na tej palecie, na tej jednej palecie jest 18 milionów euro. I teraz wyobraźcie sobie 3222 takie palety. One wypełniają cały stadion. Dlaczego o tym mówię? Bo te palety to 58 mld euro. To właśnie takie pieniądze, trudne przecież do wyobrażenia, czekają na Polskę, na Polaków w Europie – powiedział Donald Tusk.

Szef PO dodał, że od pół roku te pieniądze powinny płynąć do Polski. Polityk podkreślił, że jedynym powodem, dla którego tak się nie stało jest rząd PiS. – Oni ostatnio wprost powiedzieli, że być może Polska powinna zrezygnować z tych pieniędzy i w ogóle wycofać się z tego funduszu. Ich być może na to stać, ale polskich rodzin, polskich firm nie stać na takie idiotyzmy. Tak, to nie do zrozumienia. To nie są patrioci, to idioci – podsumował Donald Tusk.

twitter

Dlaczego Polska nie otrzymała środków z Funduszu Odbudowy?

Komisja Europejska nadal nie zatwierdziła polskiego KPO, który jest podstawą do wypłaty środków z unijnego Funduszu Obudowy. Polska ma otrzymać z niego około 77O mld zł w formie dotacji i pożyczek. Przedłużający się proces zatwierdzenia polskiego KPO ma związek ze sporem o praworządność – KE oczekuje od Polski reformy systemu wymiaru sprawiedliwości, m.in. likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Czytaj też:

Spięcie Bielana z Olejnik w „Kropce nad i”. „Niech pan nie robi z widzów wariatów”