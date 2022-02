Amerykańska kongresmenka od Trumpa pomyliła gestapo z zupą. Internauci nie odpuścili

Marjorie Taylor Greene jeszcze przed wejściem do Kongresu dała poznać się od jak najgorszej strony. Otwarcie popierała szalone teorie spiskowe grupy QAnon oraz wizję Ameryki przedstawianą przez kontrowersyjnego prezydenta Donalda Trumpa. Wygłaszała też niezgodne z naukową wiedzą poglądy odnośnie pandemii koronawirusa, za co zawieszono jej konto na Twitterze.

Kongresmenka z Georgii znana jest także z tego, że wyjątkowo często odwołuje się do historii i w swoich metaforach porównuje obecne Stany Zjednoczone do nazistowskich Niemiec. Tym razem swój ulubiony argument chciała zastosować wobec spikerki Nancy Pelosi i policji Kapitolu. Jej zdaniem jest to służba, która szpieguje republikańskich polityków.

– Nie tylko mamy w Waszyngtonie więzienie, które tak naprawdę jest waszyngtońskim gułagiem, ale teraz mamy również policję gazpacho Nancy Pelosi szpiegującą członków Kongresu, szpiegującą, nad jakimi ustawami pracujemy, szpiegującą nasz personel i amerykańskich obywateli – oświadczyła w programie „Real America with Dan Ball” na łamach alt-prawicowej stacji One America News Network.

#GazpachoPolice

Marjorie Taylor Greene najprawdopodobniej miała na myśli policję gestapo. Gaspacho to bowiem hiszpańska zupa, popularny w tamtych stronach chłodnik, najczęściej z pomidorów. Amerykańscy internauci nie mogli przepuścić takiej okazji. Ich media społecznościowe zalały memy z Pelosi za stołem kuchennym, żarty o policji czuwającej nad składem zupy czy innymi postami opatrzonymi hasztagiem #GazpachoPolice.

