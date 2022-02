„Naruszy pewnie co nieco nasze relacje polsko-szwedzkie...”. Nowe doniesienia z afery mailowej

Na stronie Poufnarozmowa.com pojawiły się kolejne maile, które mają pochodzić ze skrzynki pocztowej Michała Dworczyka, szefa KPRM. W zasadzie od maja 2021 roku najpierw na kanale Telegram, a potem na tej stronie, publikowane są wiadomości, które mieli wymieniać, poza Dworczykiem, premier Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy.

Rząd dotychczas ani razu nie potwierdził autentyczności żadnej z wiadomości, tłumacząc, że na tym zależy osobom, które włamały się do skrzynki Dworczyka. Przez miesiące zdarzały się jednak takie maile, które okazywały się prawdziwe. Zdarzyło się nawet, że potwierdzali je... członkowie rządu, jak Jacek Sasin, wicepremier i szef MAP.

Afera mailowa. Nowe wiadomości z maja 2020 roku

Tym razem wiadomości mają pochodzić z okresu 23-24 maja 2020 roku, a więc już z czasów pandemii (wtedy lekko spowalniającej po pierwszym uderzeniu). To też okres przedwyborczy – zbliżały się przełożone wybory prezydenckie (miały odbyć się 10 maja, tzw. wybory kopertowe). Lista osób ujętych w kopiach jest długa i zróżnicowana: znaleźli się tam współpracownicy premiera, jak Piotr Patkowski, Tomasz Fill, Tomasz Matynia czy Mariusz Chłopik, ale też wspomniany Dworczyk, czy ówczesny minister zdrowia Łukasz Szumowski i wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński.

Z domniemanej wymiany zdań wynika, że temat zapoczątkował właśnie ten ostatni. Jabłoński przytoczył jeden z artykułów o wydarzeniach ze Szwecji, depeszę Polskiej Agencji Prasowej, którego lead brzmiał:

„Wielu seniorom w domach opieki zamiast leczenia COVID-19 podawana jest morfina, która hamuje oddychanie – pisze w środę dziennik »Dagens Nyheter«. – To aktywna eutanazja – wskazuje prof. geriatrii Yngve Gustafson”.

Jabłoński miał napisać do premiera, by on lub prezydent Andrzej Duda „wysłał do braci Szwedów mniej więcej taki sygnał”. Tu nastąpiło doprecyzowanie, czym ten sygnał ma być: „ Jesteśmy niezwykle zaniepokojeni doniesieniami medialnymi o tym, że w waszych DPS-ach dokonywana jest eutanazja na starszych ludziach. Życie ludzkie jest najważniejsze. Jesteśmy gotowi wam w tym pomóc, chętnie przyjmiemy waszych pacjentów na nasze oddziały”.

„Naruszy pewnie co nieco nasze relacje polsko-szwedzkie..”.

Dalej czytamy: „Sprawa jest niesamowicie bulwersująca, w Szwecji to temat nr 1. Lovfen przyznał, że Szwecja zawiodła starszych ludzi. Lekarze twierdzą, że nie ratuje się nawet tych, którzy mają szansę na przeżycie. Zrobienie takiego gestu będzie dla nas bardzo korzystne – nawet jeśli Szwedzi go odrzucą i się na nas obrażą (i tak non-stop atakują nas w innych sprawach)”.

Kolejny fragment ujawnionego maila ma być odpowiedzią Morawieckiego na te sugestie, które mu się „bardzo podobają”:

„Zróbcie szybki COD rano i później poproszę o jakiś mocny mój wpis albo moją wypowiedź w tej sprawie. Tylko żeby ładny kontekst znaleźć. Wszystko, co jest ofensywne, powinniśmy teraz wykorzystywać. Musimy znajdować tematy i występować ostro z kontrnatarcia, A to tutaj jest wprawdzie takie, że naruszy pewnie co nieco nasze relacje polsko-szwedzkie, ale naprawdę teraz mamy dużo ważniejsze problemy na głowie i wszystko co odciąga uwagę od tematu, w które tamtym się udaje wzniecać – jest wskazane”.

Późniejsza wymiana wiadomości ma dotyczyć tego, jak rząd ma tę sytuację wykorzystać, np. czy przez wpis w mediach społecznościowych, czy może konferencję prasową z udziałem ministra zdrowia i minister Marleną Maląg. Następnie Jabłoński miał sugerować, by postąpić „łagodniej wobec Szwedów” i wysłać oficjalny list do Sztokholmu.

„Ja bym prosił jednak żeby ostrzej tutaj działać” – miał odpowiedzieć Morawiecki.

