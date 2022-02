Sowite nagrody w MSZ. Do urzędników trafiło ponad 6 mln złotych

Kierownictwo Ministerstwa Spraw Zagranicznych przyznało w 2021 roku wysokie nagrody urzędnikom zatrudnionym w resorcie. Do pracowników trafiło łącznie 6 264 880,64 zł brutto.

Wysokie nagrody dla urzędników MSZ

Jak MSZ uzasadnia rozdanie tak dużej kwoty? Przedstawiciele resortu tłumaczą, że „premie przyznane zostały pracownikom za wybitne rezultaty uzyskane w ramach realizacji powierzonych zadań, rzetelne i terminowe wykonywanie zadań w trudnych warunkach lub pod presją czasu, ponadnormatywne zaangażowanie i determinację prowadzącą do osiągania wyznaczonych celów”. W uzasadnieniu wspomniano również o „współudziale w realizacji dodatkowych zadań nałożonych na resort, wynikających z bieżącej sytuacji geopolitycznej w kraju i na świecie oraz o wyjątkowej postawie i pracy w trudnych lub niebezpiecznych warunkach”.

Zalewski krytycznie o działaniach MSZ

Sceptyczny wobec tak wysokich premii dla pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest Paweł Zalewski. – Te nagrody to skandal. To już nie jest resort dyplomacji, to urząd niekompetentnych urzędników z PiS, bo ustawa o MSZ doprowadziła albo do odejścia doświadczonych dyplomatów, albo zdegradowała dyplomatów z doświadczeniem – stwierdził polityk Polski 2050. – Dają swoim za bylejakość – dodał.

