Roman Giertych drwi z Macieja Wąsika. „Zapomniałem hasła. Byłbyś tak miły?”

„Panie Wąsik zapomniałem hasła do Chess.com. Byłbyś tak miły?” – napisał w sobotę Roman Giertych na Twitterze. „Prześlij proszę hasło na ten adres e-mail z którego kradliście moje e-maile” – dodał, zaczepiając wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Macieja Wąsika.

Afera Pegasusa. Roman Giertych wśród podsłuchiwanych

Z ustaleń kanadyjskiego Citizen Lab wynika, że Giertych był szpiegowany za pomocą systemu Pegasus. Oprócz niego eksperci potwierdzili przypadki inwigilacji senatora Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy, prokurator Ewy Wrzosek, lidera AgroUnii Michała Kołodziejczaka i Tomasza Szwejgierta, współautora książki o Mariuszu Kamińskim.

W czwartek 10 lutego w Parlamencie Europejskim odbyło się wysłuchanie publiczne Grupy EPL w sprawie inwigilacji za pomocą systemu Pegasus. Wziął w nim też udział Giertych, który nie szczędził gorzkich słów pod adresem PiS. – Ekspert z Citizen Lab powiedział, że Pegasus to jest taki „kanarek w kopalni węgla”. Kiedyś górnicy zabierali kanarka do kopalni, który ostrzegał ich przed wybuchem metanu. Pegasus wskazuje na niebezpieczeństwo upadku demokracji. To co widzimy dzisiaj, również w Izraelu, gdzie powołano komisje do sprawy Pegasusa, to właśnie przykład obrony demokracji – stwierdził Giertych.

Według adwokata głównym celem inwigilacji miał być Donald Tusk. – W 2019 roku wszyscy oczekiwali na jego decyzję, czy wystartuje w wyborach prezydenckich, czy też nie. Dla PiS był on najgroźniejszym przeciwnikiem i chciano wiedzieć co planuje i w jaki sposób podejmuje decyzje. W tym okresie byłem inwigilowany w Polsce i na terenie Włoch. Przygotowywałem wtedy pewne elementy polityczne związane z wizytą Donalda Tuska u papieża Franciszka. Ta inwigilacja na terenie Włoch miała związek z tą wizytą i być może ktoś spodziewał się, że po tej wizycie będzie ogłoszony start Donalda Tuska w wyborach, które się nie wydarzył – przekonywał Giertych na forum Parlamentu Europejskiego.

Służby reagują na oskarżenia Giertycha

Polskie służby odcinają się od oskarżeń Giertycha, twierdząc że nie używano Pegasusa w sposób nieuprawniony. Gdy pojawiły się informacje o inwigilacji mecenasa rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn zaznaczał, że Giertych usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym przestępczości gospodarczej i „sprawa ma charakter typowo kryminalny”. Z kolei Wąsik wskazywał, że jego żona była podsłuchiwana, gdy premierem był Donald Tusk.

W Senacie działa komisja nadzwyczajna, która ma wyjaśnić przypadki inwigilacji. Opozycja dąży też do powołania komisji śledczej w Sejmie.

