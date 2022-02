Zełenski reaguje na doniesienia o dacie ataku Rosji. „Każdego dnia musimy być gotowi”

Od kilku dni pojawiają się coraz to nowsze nieoficjalne informacje o zbliżającej się rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Portal „Politico” powołując się na trzech niezależnych rozmówców podał, że zdaniem wywiadu USA atak drogą lądową miałby rozpocząć się 16 lutego. Kolejne kraje wycofują z Ukrainy swoich dyplomatów niższego szczebla i apelują do obywateli o powrót do ojczyzn. Polskie MZSZ w sobotę zaapelowało o unikanie podróży w tym kierunku.

Sytuację wokół jego kraju skomentował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który w sobotę wizytował obwód chersoński, gdzie odbywają się manewry. Pytany o to, czy wierzy w rychłą agresję ze strony Rosji, Zełenski podkreślił, że Ukraina musi liczyć głównie na siebie. – Jako państwo musimy polegać przede wszystkim na sobie, na naszym wojsku, na naszych obywatelach. I każdego dnia musimy być gotowi – wskazał.

Zełenski: Panika to przyjaciel naszego wroga

Stwierdził przy tym, że szum informacyjny nie pomaga Ukraińcom. – W przestrzeni publicznej pojawia się wiele informacji o groźbie wojny ze strony Rosji na wielką skalę. Podawane są nawet daty. Rozumiemy wszystkie zagrożenia. Zdajemy sobie sprawę, że one istnieją – mówił Zełenski. Zaapelował jednocześnie do sojuszników o przekazywanie informacji, które następnie będą analizowane przez wywiad ukraiński, ale powstrzymywanie się od wywoływania paniki.

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że pojawia się wiele prowokacji, plotek o możliwej agresji Rosji, które nie pomagają. – Panika w naszym kraju to najlepszy przyjaciel naszego wroga – zaznaczył Zełenski. Zaapelował też o dalsze wysiłki dyplomatyczne w celu deeskalacji sporu.

Dyplomacja na ratunek Ukrainie

Na sobotę zaplanowano rozmowę telefoniczną prezydenta USA Joe Bidena i Władimira Putina. Z prezydentem Rosji rozmawiał 12 lutego także Emmanuel Macron. Przełomu nie przyniosła rozmowa szefów MSZ Rosji i USA. Siergiej Ławrow i jego resort zapewniają, ze Rosja nie ma agresywnych zamiarów, a sama pada ofiarą dezinformacji.

