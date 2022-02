Australia ewakuuje swoją ambasadę w Kijowie. „Sytuacja się pogarsza i wchodzi w bardzo niebezpieczny etap”

Stany Zjednoczone i państwa zachodnie ostrzegają przed rosyjską inwazją na Ukrainie. USA i Wielka Brytania ewakuację swoich dyplomatów. Departament Stanu USA w sobotę nakazał wyjazd z ambasady USA w Kijowie dyplomatów, którzy nie zajmują krytycznie ważnych stanowisk, w związku ze „stałymi doniesieniami o gromadzeniu rosyjskich wojskowych na granicy z Ukrainą, które wskazują na możliwość znacznych działań wojskowych”. W obliczu rosnącego napięcia, Stany Zjednoczone zdecydowały się na relokację przebywających w tym kraju żołnierzy. Sekretarz obrony USA Lloyd Austin wydał rozkaz tymczasowego wycofania z terytorium Ukrainy 160 żołnierzy Gwardii Narodowej Florydy. Amerykanie przebywali na Ukrainie w ramach misji szkoleniowej od listopada ubiegłego roku. Mają trafić do innego kraju w Europie.

USA od czwartku Amerykanie wzywają też swoich obywateli do wyjazdu z Ukrainy. 10 lutego zrobił to sam prezydent Joe Biden, ostrzegając, że w razie wojny nie wyśle żołnierzy, by ewakuowali cywilów z Ukrainy. Także Departament Stanu USA nalega, by Amerykanie opuszczali jak najszybciej Ukrainę.

Australia ewakuuje ambasadę

W ślad za USA i Wielką Brytanią poszła Australia, która poinformowała w niedzielę, że również ewakuuje swoją ambasadę. Minister spraw zagranicznych Marise Payne poinformowała, że pracownicy placówki zostali skierowani do tymczasowego biura we Lwowie, znajdującego się około 70 km od granicy z Polską.

Premier Australii Scott Morrison oświadczył, że sytuacja wokół Ukrainy „się pogarsza i wchodzi w bardzo niebezpieczny etap” i podkreślił, że „autokratyczne, jednostronne działania Rosji polegające na grożeniu i zastraszaniu Ukrainy są czymś całkowicie niedopuszczalnym”. Premier wezwał także Chiny do wystąpienia w obronie Ukrainy

