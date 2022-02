Awantura w Radiu Zet. „Niech pan się uspokoi przez chwilę, ja wiem, że to boli”, „Opowiada pani dyrdymały”

Gośćmi Andrzeja Stankiewicza w programie „7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET” byli Dariusz Klimczak z PSL, Bartosz Kownacki z PiS, Barbara Nowacka z KO, Anna Maria Żukowska z Lewicy i Łukasz Rzepecki, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Politycy dyskutowali między innymi o napiętej sytuacji wokół Ukrainy. Również w studiu było widać ogromne emocje.

Awantura w Radiu Zet. Spięcie Nowackiej i Kownackiego

– Można powiedzieć, że to Zachód stworzył Putina i pozwala mu na to – stwierdził na wstępie Kownacki, pytany o błędy Zachodu w relacjach z Rosją. Spotkało się to z ostrymi reakcjami innych gości. – Zawiązujecie na poziomie partii sojusz z największymi stronnikami Rosji (...). Niech pan się uspokoi przez chwilę, ja wiem, że to boli. Mnie boli głupota, którą robicie w polityce międzynarodowej – ripostowała Nowacka. Kownacki próbował przerwać posłance. – Opowiada pani dyrdymały – odpowiadał. – Proszę pana, nich pan przestanie oceniać moje słowa, niech pan ocenia wasze czyny. Jako PiS macie sojusz z Orbanem? Macie. Macie sojusz z Salvinim i Marine le Pen? Macie. Czy to są stronnicy Putina? Tak, to są stronnicy Putina. Jak to stawia społeczność ukraińską? Mają poczucie, że Polska im pomoże? No nie – wyliczała Nowacka. Posłanka stwierdziła, że „jedyna mądra rzecz, która się ostatnio wydarzyła to to, że Andrzej Duda stara się naprawiać relacje z Bidenem, które zniszczył rząd”.

Żukowska powiedziała, że „widzi alergiczną reakcję pana wiceministra”. Jak dodała to powinna być reakcja na błędy PiS, a nie słowa Nowackiej. – To, co chciał robić Zachód w ostatnich latach, to spokojnie kupować od Rosji gaz i oddzielić to od polityki, a tak się nie da (…) Lewica mówi to od dawna, że opieranie się na gazie jest długofalowo przywiązaniem do Rosji. Trzeba odejść od gazu – oświadczyła posłanka. Politycy opozycji zwracali uwagę, że będą konieczne szybkie działania rządu w związku z groźbą napływu uchodźców z Ukrainy do Polski, jeśli wojna wybuchnie.

Nowacka zacytowała „Seksmisję”

W dalszej części rozmowy politycy spierali się o propozycję zmian w Sądzie Najwyższym. Prezydent Andrzej Duda przedstawił propozycję zmian, zakładającą miedzy innymi likwidację Izby Dyscyplinarnej, co ostro skrytykowali ziobryści. PiS odpowiedział własnym projektem ustawy. Prezydent argumentował, że jego propozycja może zakończyć spór z Brukselą i odblokować pieniądze dla Polski z Funduszu Odbudowy. – Te pieniądze są Polsce potrzebne. Spór trzeba zakończyć. Jesteśmy dzisiaj w takiej sytuacji, że musi być jedność, musimy mówić jednym głosem na polskim podwórku. Mam nadzieję, że ustawa zaproponowana przez prezydenta zostanie zaakceptowana przez parlament — powiedział Rzepecki. Ostro odpowiedziała mu Nowacka. – Chciałoby się odpowiedzieć, cytując film „Seksmisja”: „niezły burdel macie w tym swoim Archeo siostry”. Niestety tak to wygląda – oceniła.

– Uważam, że żądania biurokratów brukselskich są nieuzasadnione, ale także uważam, że w interesie Polaków jest wygasić wszelkie spory. Żeby znaleźć kompromis, wszystkie strony muszą ustąpić. Mamy swój projekt, ale nie mówię, że projekt prezydenta jest zły. Tam też są ważne rozwiązania, ale problem polega na tym, że opozycja zrobi wszystko, żeby tych pieniędzy nie było — stwierdził z kolei Kownacki. — Opowiada pan głupstwa — zareagowały Nowacka i Żukowska.

