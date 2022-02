Do Polski mogą napłynąć uchodźcy z Ukrainy. Mariusz Kamiński: Przygotowujemy się na różne scenariusze

W sobotę prezydenci Stanów Zjednoczonych i Francji w osobnych rozmowach telefonicznych z Władimirem Putinem usiłowali doprowadzić do deeskalacji napięcia wokół Ukrainy. Dyplomatyczne wysiłki spotykają się jednak z oskarżeniami Rosji o „histerię” Zachodu i zapewnieniami, że nie ma militarnych zapędów wobec sąsiada. W piątek doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan ostrzegał, że do ataku może dojść jeszcze w czasie trwających Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. – Widzimy oznaki dalszej eskalacji ze strony Rosji wokół Ukrainy (...). Jesteśmy przygotowani na każde działania Rosji. Jeśli Rosja podejmie jakieś działania, to nasza odpowiedź będzie natychmiastowa, a wsparcie dla Ukrainy będzie trwało bez przerwy – zapowiedział Sulivan. Z kolei portal „Politico” wskazał, że do inwazji lądowej Rosji na Ukrainę mogłoby dojść już 16 lutego. W obawie przed zaostrzeniem się sytuacji kilka państw zdecydowało się już na ewakuację swoich dyplomatów z Kijowa.

Wojewodowie proszą o wskazanie miejsc dla uchodźców

W związku z tym w Polsce coraz głośniej padają pytania o to, czy kraj jest gotowy na przyjęcie potencjalnych uchodźców z Ukrainy. Prezydent Ciechanowa i sekretarz Związku Miast Polskich Krzysztof Kosiński poinformował w sobotę o pismach od wojewodów, którzy szukają miejsc dla potencjalnych uchodźców. Jak napisał na Twitterze, wojewodowie „uruchomili kontakty” z prezydentami i burmistrzami miast. Włodarzy poproszono o wskazanie listy obiektów, w których mogliby znaleźć zakwaterowanie uchodźcy. Samorządowcy mają zadeklarować, ile osób będą wstanie przyjąć oraz jakie będą koszty, a także możliwości w zakresie adaptacji budynków.

Możliwa wojna na Ukrainie? „Przygotowujemy się na różne scenariusze”

„To oczywiste, że w związku z sytuacją na Ukrainie przygotowujemy się na różne scenariusze” – oświadczył w niedzielę na Twitterze minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. „Jednym z nich są działania wojewodów związane z ewentualnym napływem uchodźców z Ukrainy, którzy z powodu możliwego konfliktu, mogą szukać w naszym kraju bezpiecznego schronienia” – wyjaśnił.

