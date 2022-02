Piotr Müller o słowach Patryka Jakiego: Szkodliwe, nie wolno się w taki sposób wypowiadać

Spór z Unią Europejską o sądownictwo kosztował – i kosztuje – Polskę nie tylko wydłużone oczekiwanie na środki z Funduszu Odbudowy, ale też nerwy wewnątrz kraju. Choć prezydent Andrzej Duda złożył własny projekt ustawy, który ma naprawić sytuację w Sądzie Najwyższym, posłowie Prawa i Sprawiedliwości kilka dni po prezydencie wykonali taki sam ruch.

Nie wszystkim jednak odpowiada inicjatywa prezydenta w tym zakresie, ponieważ przed weekendem, obecny europoseł, kiedyś wiceminister sprawiedliwości, Patryk Jaki ostro skomentował działania głowy państwa. Polityk Solidarnej Polski zastanawiał się, czy „prezydent Duda zdradził”. Według Jakiego prezydencki projekt wprowadzi większy chaos, a co więcej, jeszcze bardziej uzależni sądownictwo od decyzji unijnych instytucji.

– O to dokładnie Komisji Europejskiej i Niemcom chodzi, żeby Polska została tak osłabiona, żeby nie mogła już fikać. Kto nam to wszystko gotuje? To wszystko zgotował nam prezydent Andrzej Duda. Jest mi wstyd za to, że na niego głosowałem i że namawiałem, chociaż widziałem jego słabości – dowodził Jaki na nagraniu zamieszczonym w sieci.

Müller o słowach Patryka Jakiego: Szkodliwe, nie wolno się w taki sposób wypowiadać

O te ostatnie ataki środowiska Solidarnej Polski, ludzi związanych ze Zbigniewem Ziobrą, był pytany w Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller. Prowadzący przypomniał m.in. słowa Jakiego o prezydencie.

– Wypowiedź ta ostatnia, o której pan wspominał, uważam, że jest szkodliwa, nie wolno się w taki sposób wypowiadać o głowie państwa, która przecież pochodzi z naszego obozu politycznego, która dzieli wspólne wartości – skwitował rzecznik rządu.

Gdy pojawił się wątek tego, jak zebrać poparcie w obozie Zjednoczonej Prawicy, skoro przedstawiciele Solidarnej Polski krytykują proponowane zmiany, rzecznik rządu stwierdził: – Wyobrażam sobie, że większość do ustawy o Izbie Dyscyplinarnej będzie możliwa bez Solidarnej Polski.

Müller kontynuował, że prezydent w swoim projekcie skupia się na stworzeniu innej izby w SN, która miałaby zastąpić problematyczną Izbę Dyscyplinarną. – (To propozycja) równoległego rozwiązania sprawy, która jest niepotrzebnym napięciem między Unią a Polską – dowodził.

Rzecznik rządu zapewniał, że Rada Ministrów „dobrze przyjmuje” propozycję zarówno prezydenta, jak i PiS. Wiele razy powtarzał o tym, jak ważne jest, aby znaleźć rozwiązania dla sporów na linii Polska-UE.

