Walentynki u polityków. Schreiber wyznaje miłość, Wałęsa ma smutne wieści dla żony

Przy okazji Walentynek o początkach swojego związku z rozmowie z Radiem Zet opowiedzieli Kinga Gajewska i Arkadiusz Myrcha. – Połączyła nas polityka i bardzo podobne podejście do niej. Bardzo dużo rozmawialiśmy, a kolejnym tematem, który nas łączył, był sport – opowiadała posłanka KO.

Para podkreśliła, że 14 lutego to bardzo fajny dzień, ponieważ można sobie wtedy wyznać miłość. – Ja dostałem już prezent, a dla żony będzie wieczorem. Randki są możliwe, bo mamy ogromną pomóc dziadków, którzy pozwalają nam od czasu do czasu spędzić tak czas – tłumaczył polityk KO.

Walentynki. Biedroń i Śmiszek o swojej miłości

To nie jedyna para w polskiej polityce. Od przeszło 20 lat związek tworzą Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek. – Robert to miłość mojego życia, nie wyobrażam sobie bez niego życia, chcemy wziąć ślub w Polsce a później dożyć razem późnej starości – powiedział „Super Expressowi” polityk Lewicy.

– Ta 20-letnia rocznica jest dla nas bardzo istotna. Przeszliśmy różne koleje losu, kiedy umierał mój ojciec, kiedy ojciec Roberta umierał, to byliśmy ze sobą bardzo blisko, wspieraliśmy się, przechodziliśmy razem te ciężkie chwile – dodał. A Robert Biedroń podkreślił, że nie wyobraża sobie życia bez Krzysztofa Śmiszka, który jest miłością jego życia.

Okolicznościowe kartki walentynkowe z wizerunkami m.in. Biedronia i Śmiszka przygotowała Młoda Lewica.

Jak Walentynki 2022 spędza Marianna Schreiber?

Na miłosne wyznanie zdobyła się także Marianna Schreiber. Jej relacje z mężem od wielu tygodni są przedmiotem spekulacji. – To jest bardzo pogmatwana sytuacja. Wiem, że mój mąż jest pierwszą miłością mojego życia. Kocham go ponad wszystko i jest dla mnie bardzo ważny. Chciałabym, żeby kiedyś powiedział do mnie to samo – wyznała na TikToku. Celebrytka zamieściła także zdjęcie z walentynkowej randki z mężem w kinie.

Walentynki u Lecha Wałęsy

Smutne wieści w sprawie Walentynek płyną natomiast z Gdańska. Lech Wałęsa podkreślił, że nie będzie świętował dnia zakochanych. Jesteśmy z żoną starej daty. Niczego nie będzie. Żadnych czułości, żadnych pieszczot, wykonujemy po prostu obowiązki małżeńskie i do przodu – stwierdził były prezydent.

