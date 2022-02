„Wierzymy, że nigdy więcej Polacy nie będą musieli tworzyć państwa podziemnego”. Prezydent w 80. rocznicę powstania AK

14 lutego 1942 roku otworzono Armię Krajową, organizację wojskową w okupowanej Polsce, nad którą czuwał rząd londyński. Polskie, podziemne wojsko, było największym tego typu w Europie w trakcie II wojny światowej – w 1944 roku w AK było 350 tys. żołnierzy.

W 80. rocznicę utworzenia Armii Krajowej, w poniedziałek rano, prezydent Andrzej Duda złożył na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach wiązanki na gronach dowódców Związku Walki Zbrojnej i AK. Prezydent zabrał też głos na Powązkach i podczas krótkiego wystąpienia podkreślał, że AK to „wielki rozdział naszej historii”. – Wielki, bohaterski, wspaniały rozdział, z którego jesteśmy ogromnie dumni – mówił.

Andrzej Duda w 80. rocznicę powstania AK: Wierzymy, że nigdy nie będziemy musieli tworzyć państwa podziemnego

Jak mówił w 80. rocznicę powstania AK Andrzej Duda, w ten dzień składany jest hołd nie tylko dowódcom, twórcom AK, ale wszystkim żołnierzom, którzy w „strasznych latach II wojny światowej nie wahali się, nie bali się, stanęli do walki z wrogiem chociaż Polska była okupowana”.

– Skłaniamy się z głęboką wiarą, że nigdy więcej Polacy nie będą musieli tworzyć państwa podziemnego, że nigdy więcej nie będą musieli walczyć o odzyskanie swojej ojczyzny, że to jest coś, co stało się naszą historią, ale co w naszej historii tej przyszłej nie będzie miało miejsca. Cześć i chwała bohaterom! – powiedział prezydent.

