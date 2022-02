Roman Giertych stawia ultimatum wicepremierowi. Chodzi o podsłuchy

Mecenas Roman Giertych odniósł się do wywiadu, którego wicepremier i minister rolnictwa udzielił „Rzeczpospolitej”. Henryk Kowalczyk mówił w rozmowie, że „afera Pegasusa jest dmuchana” i czuje się bezpieczny, dzięki temu, „że terroryści też są podsłuchiwani”. Na uwagę, że „szef kampanii wyborczej opozycji (Krzysztof Brejza - red.), mecenas (Roman Giertych - red.) i prokurator (Ewa Wrzosek - red.) to nie terroryści”, odpowiedział: Jeśli była podsłuchiwana pani prokurator, czego nie wiem, bo różne rzeczy można wymyślać, to co miała wspólnego z kampanią wyborczą? Nic.

W związku z sugestią o podsłuchiwaniu terrorystów Roman Giertych dał wicepremierowi dobę na przeprosiny. W przeciwnym razie chce złożyć pozew i akt oskarżenia o zniesławienie. „To ultimatum jest przejawem życzliwości. Normalnie od razu poszedłbym do sądu, ale Kowalczyk mi jeszcze nie podpadł” – wyjaśnił w swoim wpisie.

Afera inwigilacyjna

20 grudnia agencja AP podała, że wśród osób podsłuchiwanych za pomocą oprogramowania szpiegowskiego Pegasus byli Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek. Informacje na ten temat ujawniło działające przy Uniwersytecie w Toronto laboratorium badawcze Citizen Lab, które zajmuje się m.in. bezpieczeństwem w sieci.

Opozycja złożyła w Sejmie wspólny wniosek o powołanie komisji śledczej, która zbada przypadki inwigilacji w latach 2005-2021. Wiceprzewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy Beata Maciejewska ma nadzieję, że Sejm zajmie się tą kwestią na najbliższym posiedzeniu, za tydzień. „Jeśli się okaże, że tego nie będzie w harmonogramie, złożymy jako Lewica wniosek o uzupełnienie porządku obrad o to głosowanie” – powiedziała posłanka w rozmowie z TVN24.

