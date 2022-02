„Lex Czarnek”. Małopolska kurator zaapelowała do prezydenta Andrzeja Dudy

– Atak środowisk neomarksistowskich na polskie szkoły jest przekazem niszczącym fundamenty cywilizacji chrześcijańskiej – powiedziała małopolska kurator oświaty Barbara Nowak na zorganizowanej w poniedziałek konferencji prasowej. Jednocześnie przekazała, że w latach 2019-2021 do kuratorium wpłynęło 31 tys. e-maili z protestem przeciwko wchodzeniu do szkół osób i organizacji bez wcześniejszej zgody rodziców. Większość z nich była anonimowa, bez informacji potrzebnych do zakwalifikowania ich jako oficjalnych skarg – podaje RMF FM. Łącznie do małopolskiego kuratorium miało wpłynąć ok. 50 tys. głosów sprzeciwu wobec wejścia do szkół różnych organizacji.

Barbara Nowak apeluje do prezydenta. Chodzi o „lex Czarnek”

Barbara Nowak zaapelowała do prezydenta Andrzeja Dudy, aby podpisał nowelizację Prawa oświatowego, która jest potocznie określana jako „lex Czarnek”. Małopolska kurator zwróciła uwagę, że obecnie to dyrektorzy, którzy są zatrudnieni przez samorządy, decydują o organizacji zajęć pozalekcyjnych i istnieje ryzyko, że mogą działać zgodnie z życzeniami zwierzchników, a nie zgodnie z interesem ucznia.

– Tzw. „lex Czarnek” uwolni dyrektorów od tego deliktu moralnego. Spowoduje, że nie dyrektor, lecz kurator zdecyduje, które organizacje wejdą do szkół – powiedziała Barbara Nowak, której słowa przytacza wspomniana rozgłośnia.

„Lex Czarnek”. Andrzej Duda zawetuje ustawę? Nic nie jest przesądzone

Z Pałacu Prezydenckiego płyną głosy, że nie jest przesądzone, jaką decyzję ostatecznie podejmie prezydent, ale na razie jest sceptyczny wobec podpisania „lex Czarnek” w obecnej formie. – Prezydent może zawetować „lex Czarnek”. Ale może też podpisać. Nikt tego nie wie. Moim zdaniem on sam nie podjął jeszcze decyzji – stwierdził anonimowy rozmówca Wirtualnej Polski.

