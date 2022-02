Rosyjska armia zajmuje pozycje do ataku? Najnowsze doniesienia

Sytuacja wokół konfliktu rosyjsko-ukraińskiego coraz bardziej się pogarsza. Z informacji uzyskanych przez CBS News w amerykańskiej administracji wynika, że zdjęcia satelitarne pokazują niebezpieczne ruchy rosyjskiego wojska. Rosja miała przesunąć część swojego sprzętu, m.in. wyrzutni rakietowych i artylerii dalekiego zasięgu na pozycje zagrażające bezpośrednio Ukrainie.

Przesunięcie wojsk to nic innego jak zajęcie pozycji do ataku – czytamy. Może to być albo część ofensywy planowanej na dniach, albo straszak uderzający w Ukrainę i jej zachodnich partnerów. Od tygodni w mediach pojawiają się spekulacje, że Rosja jest gotowa do ataku. W ostatnich dniach padła nawet data – 16 lutego.

Władimir Putin szykuje atak czy stosuje naciski na USA i NATO?

Choć Rosja gra na zwłokę i nie jest jasne, co dokładnie planuje Putin, Amerykanie obawiają się najgorszego. Zaapelowali oni do swoich obywateli na Ukrainie, by ci jak najszybciej opuścili ten kraj, gdyż niebawem podróż ta może być niebezpieczna.

CBS News wskazuje, że ruch jednostek rosyjskich uwidoczniony na zdjęciach satelitarnych może być początkiem rosyjskiej ofensywy, przed którą wielokrotnie ostrzegały USA. Jak zaznaczał prezydent USA Joe Biden, agresja ze strony Putina będzie skutkować stanowczą odpowiedzią Stanów Zjednoczonych.

Jak wynika z informacji przekazywanych wcześniej, wokół Ukrainy zgromadziły się liczne wojska rosyjskie. Część wojsk stacjonuje przy granicy rosyjsko-ukraińskiej (okolice Mariupola), a część zgromadziła się na ćwiczeniach na terenie Białorusi.

