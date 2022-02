Minister Czarnek kontra Aleksandra Dulkiewicz. Resort edukacji zabiera głos

Aleksandra Dulkiewicz stwierdziła w mediach społecznościowych, że minister edukacji Przemysław Czarnek złożył do prokuratury zawiadomienie w sprawie programu „Zdrovve Love”, czyli dobrowolnych zajęć edukacji seksualnej, które były realizowane w gdańskich szkołach średnich w latach 2018-2020. Program został zawieszony w 2020 roku z powodu pandemii, jednak od następnego semestru ma być kontynuowany. Do marca był to cykl ośmiu darmowych zajęć, które odbywały się po lekcjach.

Fragment zawiadomienia, jakie zostało skierowane do prokuratury, prezydent Gdańska pokazała w mediach społecznościowych. Czytamy w nim, że chodzi o „przestępstwa nadużycia” poprzez wprowadzenie do gdańskich szkół „ideologicznych treści demoralizujących dzieci” oraz „wykorzystanie stron internetowych szkół prowadzonych przez Miasto Gdańsk do agitacji politycznej”. W drugim przypadku chodzi o publikację apelu o odrzucenie „lex Czarnek”.

„Prokuratura w Gdańsku domaga się od gdańskich podstawówek informacji o szczegółach prowadzonego programu »Zdrovve Love«. Tylko pan minister i prokuratorzy nie wiedzą, że »Zdrovve Love« w podstawówkach nie ma” – napisała Dulkiewicz.

Na to natychmiast zareagował minister Czarnek. „Gdzie pani widzi słowo »podstawowe«? Jakiś ciężki weekend”? – pytał prezydent Gdańska.

Ministerstwo edukacji odpowiada Dulkiewicz

Do sprawy odniósł się resort edukacji. Rzeczniczka prasowa MEiN Anna Ostrowska podkreśla w rozmowie z „Wprost” , że w piśmie ministra Przemysława Czarnka do prokuratury nie było odniesienia do realizowania programu Zdrowe Love w szkołach podstawowych. „Skargi od rodziców związane z tym programem dotyczyły zajęć w szkołach ponadpodstawowych” – zaznacza. Dodaje, że w związku z tym, sugestie prezydent Gdańska są nieprawdziwe.