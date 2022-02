Rosyjska Duma chce uznania separatystycznych republik. Rada Najwyższa Ukrainy reaguje

Parlament Ukrainy wzywa Organizację Narodów Zjednoczonych, Komisję Europejską, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, Zgromadzenie Parlamentarne OBWE oraz Zgromadzenie Parlamentarne NATO, a także rządy i parlamenty innych krajów do nieuznawania niepodległości separatystycznych republik, które zostały powołane do życia na okupowanych terenach obwodów donieckiego i Ługańskiego. W rezolucji zaznaczono, że Rada Najwyższa Ukrainy potępia wszelkie próby, które podejmuje Rosja w celu zalegalizowania tych bytów. Dokument został przyjęty większością 331 głosów na 369 biorących udział w głosowaniu.

W kontrze do apelu rosyjskiej Dumy, parlament Ukrainy wystosował swój. Rada Najwyższa zwróciła się do państw i podmiotów międzynarodowych z prośbą nie tylko o nieuznawanie samozwańczych republik, ale też potwierdzenie przywiązania do integralności terytorialnej Ukrainy.

Ukraina chce pilnego zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ

Ukraińscy deputowani zaapelowali też o zwołanie w trybie pilnym Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie eskalacji konfliktu na granicach ukraińskich. Rada Najwyższa postawiła też kwestię zasadności członkostwa Rosji jako stałego członka RB ONZ w związku z jej imperialnymi zapędami.

Parlament Ukrainy wyraził też nadzieję, że Zachód zdecyduje się na dalsze sankcje wobec Rosji, by powstrzymać jej zapędy.

Uważamy, że zapowiedzi Federacji Rosyjskiej o tym, że Duma Państwowa planuje podjąć decyzję o uznaniu niepodległości nielegalnych podmiotów na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy, są kolejną próbą zniszczenia porządku międzynarodowego opartego na Karcie Narodów Zjednoczonych – czytamy w oświadczeniu.

Duma chce uznania prorosyjskich republik

We wtorek 15 lutego Duma przegłosowała wniosek, by wezwać prezydenta kraju Władimira Putina do uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowe za niepodległe państwa. Utworzone w 2014 na nielegalnie okupowanych terenach Ukrainy samozwańcze republiki nie są uznawane przez społeczność międzynarodową. Władze DRL i ŁRL uznają się wzajemnie, a Kijów od lat usiłuje odzyskać te zagrabione przy militarnym wsparciu Rosji obszary.

Czytaj też:

Rosyjskie Ministerstwo Obrony: Część wojsk z granicy z Ukrainą została wycofana