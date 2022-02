Politycy i biznesmeni uciekają z Ukrainy. Zełenski wyznaczył im czas na powrót

W poniedziałek 14 lutego prezydent Ukrainy zaapelował do urzędników państwowych, polityków i przedstawicieli świata biznesu, którzy opuścili kraj w obawie przed rosyjską inwazją. Wołodymyr Zełenski wezwał ich do powrotu na Ukrainę w ciągu 24 godzin, aby okazać jedność z narodem. – W obliczu takiej sytuacji waszym obowiązkiem jest być z nami, z narodem ukraińskim – podkreślił prezydent Ukrainy.

Agencja Reutera, powołując się na doniesienia ukraińskich mediów, podała, że grupa biznesmenów i polityków opuściła Ukrainę w miniony weekend. Miało się to stać krótko po tym, gdy m.in. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania zaleciły swoim obywatelom wyjazd z tego kraju.

Rosja dokona inwazji na Ukrainę? Niepokojące informacje

Eskalowane przez Rosję napięcie jest coraz bardziej odczuwalne. Kilka dni temu „Politico” dotarło do osób zaznajomionych z informacjami wywiadu Stanów Zjednoczonych. Trzej amerykańscy urzędnicy znajdujący się w Waszyngtonie, Londynie i na Ukrainie mieli potwierdzić, że środa 16 lutego przewija się jako data rozpoczęcia inwazji naziemnej Rosji na Ukrainę. Te informacje podsyca koncentracja wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą, co widać na zdjęciach satelitarnych.

– Mówią nam, że 16 lutego będzie dniem ataku. Uczynimy go Dniem Jedności – powiedział Wołodymyr Zełenski w odezwie do społeczeństwa. Prezydent zaapelował, aby tego dnia Ukraińcy na znak solidarności i jedności wywiesili flagi narodowe, a także założyli niebiesko-żółte wstążki, które będą symbolizowały ich przywiązanie do kraju.

