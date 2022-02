Przypomnijmy, że Paweł Kukiz wchodził do świata polityki jako „antysystemowiec”, który zamierzał rozprawić się z duopolem politycznym. Po osiągnięciu dobrego wyniku w wyborach prezydenckich 2015, jeszcze w tym samym roku wystartował do Sejmu jako ruch Kukiz’15.

Szybko jednak okazało się, że środowisko, które wprowadził do Sejmu to zbieranina ludzi o różnych ambicjach, którym nie przyświecają te same cele. Ruch szybko się rozpadł, a by w kolejnych wyborach znów pojawić się na listach, Kukiz musiał zawiązywać koalicję z ludowcami.

Paweł Kukiz wycofa się z polityki? „Ogromna część Polaków nie dojrzała do idei, którą niosę”

I ta nie przetrwała jednak długo, a dziś koło Kukiz’15 w Sejmie stanowi, oprócz Kukiza, trzech innych posłów, z których dodatkowo jeden głosuje inaczej niż pozostali. Paweł Kukiz zawarł z kolei umowę programową z PiS, co spotkało się z ogromną krytyką ze strony jego dawnych wyborców.

Pytany o polityczne plany po 2023 roku w TOK FM, Paweł Kukiz wskazał, że nie jest pewny, czy wówczas dalej będzie w polityce. – Coraz częściej dochodzę do wniosku, że niestety, ale ogromna część Polaków nie dojrzała do idei, którą niosę. Do idei państwa demokratycznego, do referendów, do zmiany sposobu wybierania posłów, do państwa obywatelskiego – stwierdził.

– Nie tafią do Polaków niestety sprawy kluczowe, by Polska stała się rzeczywiście w pełni państwem demokratycznym. Nie wiem, czy ktoś będzie zawiedziony. Ja się zawodzę świadomością obywatelską, która jest praktycznie zerowa. Wielokrotnie mówiłem: robotnik budowlany z Haarlemu ma większe poczucie obywatelskości niż naukowiec z Warszawy – dodał.

Czytaj też:

PiS rusza na łowy wśród opozycji. W tle afera Pegasusa i immunitet Banasia