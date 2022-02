Ziobryści walczą o przetrwanie. „Nadchodzące kilkanaście miesięcy będzie wręcz dramatyczne”

Sojusz PiS i Solidarnej Polski od dawna jest już czysto pragmatyczny. Koalicjantów dzieli podejście do Unii Europejskiej, polityki energetycznej, czy walki z pandemią. Ziobryści zagłosowali przeciwko ustawie covidowej, a wcześniej sprzeciwili się decyzji o ratyfikacji zasobów własnych UE. Krytykują „Polski ład” i znów rozgorzała awantura o zmiany w sądownictwie. Ludzie Ziobry nie zostawili suchej nitki na propozycjach PiS i prezydenta w sprawie Sądu Najwyższego i zapowiedzieli własny projekt. Patryk Jaki oświadczył nawet, że wstydzi się tego, że głosował na Andrzeja Dudę i zastanawiał się, czy prezydent „zdradził”. Wcześniej Ziobro nieraz publicznie uderzał w premiera, sugerując m.in. że szef rządu jest „miękiszonem”, Janusz Kowalski nawołuje do dymisji ministra ds. unijnych Konrada Szymańskiego, a najbliżsi współpracownicy ministra wdają się w słowne przepychanki z ludźmi Morawieckiego.

Od wielu miesięcy słychać, że Jarosław Kaczyński ma dość zachowania ziobrystów i chciałby się ich pozbyć. To jednak oznaczałoby rządy mniejszościowe, bo nawet z nimi prezes PiS formalnie większości nie ma – dysponuje 227 głosami, a przewagę daje 231 głosów. Musi więc posiłkować się kukizowcami (Paweł Kukiz, Jarosław Sachajko, Stanisław Żuk) i dwójką posłów formalnie niezrzeszonych (Zbigniew Ajchler i Łukasz Mejza).

Politolog: O przyszłości Ziobry zdecydują sondaże

Zdaniem prof. UW dr hab. Rafała Chwedoruka przyszłość Ziobry w rządzie będzie zależało od sondaży. – Jeśli Zjednoczona Prawica będzie miała realne szanse na sprawowanie władzy po kolejnych wyborach, czyli notowania będą dawały perspektywę posiadania większości mandatów, to wówczas Ziobro pozostanie w rządzie, bo wynik zapewne będzie na styku. Natomiast jeśli pewne będzie, że PiS straci władzę – notowania nie będą przekraczały na stałe 35 proc., a opozycja uzgodni jedną albo kilka niezwalczających się list, to PiS nie będzie miało interesu w sojuszu z Solidarną Polską. Nie będzie aż tak ważne, czy będzie miało kilku, czy kilkunastu posłów mniej. Zadecydują więc wyborcy i to na długo przed wyborami – uważa politolog.

Według Wirtualnej Polski PiS przymierza się już do układania list na kolejne wybory, a do jesieni ma zapaść decyzja, czy znajdzie się na nich miejsce dla ziobrystów. Ekspert zwraca uwagę, że sytuacja jest komfortowa dla PiS, bo to Solidarna Polska nie ma za bardzo dokąd pójść. – Ziobro będzie miał większy problem niż PiS bo to będzie dla niego kwestia politycznego przeżycia. Jedyną stratą dla PiS, gdyby rozstawało się z Solidarną Polską, byłaby osobista popularność Ziobry, który gdzie by nie startował, to otrzymywał bardzo wysokie poparcie – wskazuje.

Pojawiają się spekulacje, że planem awaryjnym dla ziobrystów miałaby być Konfederacja, a przynajmniej jej narodowa część. – Tyle tylko, że podmiotem w tym związku byłaby Konfederacja i to ona będzie decydować, czy się jej to w ogóle opłaca. Konfederacja ma wyborców najmłodszej generacji, bardziej libertariańskich niż konserwatywnych, niechętnych PiS, a tu przyszliby politycy, zwłaszcza sam Ziobro, mocno identyfikowani z konserwatywną prawicą, z wyborcami starszej generacji, raczej prosocjalni – wyjaśnia Chwedoruk.

Manewr jak z Porozumieniem mało prawdopodobny

Dziś mało prawdopodobne wydaje się, że PiS zastosuje wobec Solidarnej Polski scenariusz, który przetestowało na Porozumieniu – wyrzucenie jej, a później przeciąganie do siebie pojedynczych posłów – choć całkiem nie można go wykluczyć. – Jest to środowisko bardziej zwarte niż Porozumienie. Do partii Gowina trafiały osoby o bardzo różnych poglądach, u Ziobry ten pluralizm jest mniejszy – ocenia nasz rozmówca.

Solidarna Polska ma dziś w Sejmie 19-osobową reprezentację. Kto ją tworzy? Przyjrzyjmy się. Na pierwszy plan wybija się grupa najbliższych współpracowników Ziobry, nazywanych „młodymi wilkami” albo jego „muszkieterami” (to drugie określenie nadał im tygodnik „Polityka”). Łączy ich młody wiek, doświadczenie samorządowe i szybka kariera, którą zawdzięczają swojemu patronowi. Bez mrugnięcia okiem firmują kolejne, budzące ogromy opór, pomysły, brylują w mediach tradycyjnych, sprawnie radzą sobie w mediach społecznościowych i jak trzeba, to bez hamulców, uderzą w rząd i PiS, nie mówiąc już o opozycji.

„Młode wilki” Ziobry

Wśród nich są wiceministrowie sprawiedliwości: 31-letni Michał Woś i 32-letni Sebastian Kaleta. Woś stawiał pierwsze kroki w polityce jako radny Raciborza. W obozie władzy zaczynał od stanowiska doradcy Ziobry, a w 2016 r został szefem jego gabinetu politycznego. Rok później awansował na podsekretarza stanu w ministerstwie sprawiedliwości. Stanowisko stracił, gdy Morawiecki ogłosił cięcia wśród wiceministrów, ale nie został na lodzie. Przetrwał w resorcie jako pełnomocnik Ziobry. W 2018 r. zdobył mandat radnego sejmiku śląskiego, ale już w czerwcu 2019 r. został powołany na funkcję ministra-członka rady ministrów i ministra ds. pomocy humanitarnej. W marcu 2020 r. został szefem resortu środowiska i najmłodszym ministrem w gabinecie Morawieckiego. Kilka miesięcy później wrócił do ministerstwa sprawiedliwości jako wiceminister i jest nim do dziś. Jest też wiceprezesem Solidarnej Polski.

Z kolei Kaleta z PiS związał się w 2015 r., gdy zaangażował się w kampanię Andrzeja Dudy. Do Solidarnej Polski wstąpił oficjalnie dopiero w 2019 r., ale od początku pracował dla Ziobry – najpierw w jego gabinecie politycznym, a następnie przez półtora roku jako rzecznik prasowy. Blisko współpracował z Jakim w komisji ds. warszawskiej reprywatyzacji (w końcu został jej szefem). Gdy Jaki wywalczył mandat europosła i wyjechał do Brukseli, przejął jest stanowisko wiceministerialne. Funkcję sekretarza stanu pełni do dziś. Błyskotliwą karierę Ziobrze zawdzięcza też 30-letni Jan Kanthak, od listopada ubiegłego roku wiceminister aktywów państwowych. Karierę zaczynał jako radny w Gdańsku, a do ministerstwa sprawiedliwości trafił w 2016 r. Pełnił funkcję szefa gabinetu politycznego Ziobry, a następnie przejął po Kalecie stanowisko rzecznika.

Do „młodych wilków” należy jeszcze 30-letni Jacek Ozdoba. Początkowo związał się z Porozumieniem Gowina (należał nawet do zarządu krajowego partii), ale nie rozwinął tam skrzydeł. W 2015 r. nie dostał się do Sejmu, znalazło się jednak dla niego miejsce doradcy w Kancelarii Premiera. Trzy lata później mocno zaangażował się w kampanię Jakiego w Warszawie, i jak sam mówił w jednym z wywiadów „wstąpienie do Solidarnej Polski było czymś naturalnym”. Reorientacja się opłaciła – w styczniu 2020 r. został wiceministrem klimatu.

Z kolei zdecydowanie wyróżnia się 43-letni Janusz Kowalski. W grudniu 2019 r. został powołany na wiceministra aktywów państwowych, ale w lutym 2021 r. premier zdymisjonował go z tego stanowiska. Ziobryści oświadczyli wówczas, że stało się to „wbrew umowie koalicyjnej”. Kowalski znany jest z walki z wszelakimi „ideologiami”. Broni węgla, wojuje ze środowiskami LGBT+ i Brukselą, jest jedną z twarzy sejmowego zespołu ds. sanitaryzmu. Sugerował, że w 2027 r. może dojść do referendum w sprawie członkostwa Polski w Unii. Nie przebiera w słowach i nie przepuści okazji do uderzenia w przeciwników na Twitterze.

facebook

Wieloletni towarzysze

W kręgu najbardziej zaufanych ludzi Ziobry jest też 41-letni Marcin Warchoł – w Ministerstwie Sprawiedliwości od 2015 r. – najpierw jako podsekretarz, a teraz sekretarz stanu. Za czasów pierwszych rządów PiS był asystentem swojego patrona. W ubiegłym roku startował w przedterminowych wyborach na prezydenta Rzeszowa jako kandydat Solidarnej Polski przeciwko między innymi kandydatce PiS, ale bez powodzenia. Mówiąc o najwierniejszych współpracownikach ministra sprawiedliwości nie można zapomnieć o 50-letnim Michale Wójciku. Przy Ziobrze jest od lat. Odszedł z nim z PiS i budował struktury Solidarnej Polski. Jest też jej wiceprezesem. Od 2016 r. pełnił funkcję wiceministra sprawiedliwości, a od 2020 r. jest ministrem w Kancelarii Premiera.

Pozostali posłowie Solidarnej Polski to wieloletni partyjni towarzysze Ziobry. Struktury partii w 2012 r. współtworzył z nim pochodzący z Podhala Edward Siarka. Obecnie w przewodniczy radzie głównej partii. Jest też wiceministrem klimatu i środowiska, a także pełnomocnikiem rządu do spraw leśnictwa i łowiectwa. Od początku istnienia partii jest w niej Tadeusz Woźniak z Kutna. Przy Ziobrze trwa sejmowy weteran Tadeusz Cymański. Sejmowa reprezentacja to też obecny sekretarz generalny partii Mariusz Kałużny i były sekretarz Mariusz Gosek. Od lat z partią związana podkarpacka posłanka Maria Kurowska, która ostatnio zasłynęła ze sprzeciwu wobec restrykcji pandemicznych. Mazowieckie struktury partii Ziobry tworzył poseł Dariusz Olszewski. Piotr Sak, zanim dostał się do Sejmu, był przed dwie kadencji radnym Tarnowa z ramienia Solidarnej Polski. Z kolei Piotr Uruski z Sanoka w 2014 r. kandydował do PE na liście Ziobry (bezskutecznie), a Aleksandra Szczudło jako jego reprezentantka zdobyła w 2018 r. mandat radnej sejmiku podlaskiego.

Na tym tle wyróżnia się 32-letni Norbert Kaczmarczyk. Dostał się do Sejmu w 2015 r. w okręgu tarnowskim z list Kukiz’15, ale rozstał się z klubem. W 2019 r. uzyskał reelekcję z list PiS, a do Solidarnej Polski wstąpił dopiero po wyborach. Obecnie jest wiceministrem rolnictwa i rozwoju wsi.

Z kolei w Senacie zasiadają Mieczysław Golba i Jacek Włosowicz, również obaj związani z Solidarną Polską od początku jej istnienia.

Kto mógłby przejść do PiS?

Zdaniem Chwedoruka, gdyby PiS chciałby rozstawać się z Solidarną Polską to przedstawiłby Ziobrze warianty związane z wyborami, które „urealniłby pozycję” jego partii. – Jeśli nie przyjąłby oferty, to zapewne zostałby wysłany sygnał do jego działaczy na wszystkich szczeblach, że to jest ostatnia szansa na przejście na większą łódź, zanim dojdzie do rozstania. Już bez takich subtelnych działań jak przejmowanie pojedynczych posłów, tworzenia nowych partii – uważa politolog.

– Myślę że politycy generacyjnie związani z Ziobrą i wszystko mu zawdzięczający byliby w większości najmniej realnymi uczestnikami procesu przejścia do PiS, bo wychowywali się politycznie w środowisku Solidarnej Polski. Nie wszyscy mogliby być też mile widziani na w PiS – zwraca uwagę nasz rozmówca. Trudno sobie wyobrazić, by w partii Kaczyńskiego znalazłoby się miejsce dla Kowalskiego, czy Jakiego, gdyby chciał wrócić do Sejmu. Teoretycznie więc największe szanse mieliby posłowie z tylnego szeregu Solidarnej Polski, którzy ani się szczególnie nie wyróżniają, ani nie wychylają. Tyle tylko, że część z nich uczestniczyła już w poprzednim rozłamie 10 lat temu, a takich rzeczy w PiS się nie zapomina.

– Niewątpliwie nadchodzące kilkanaście miesięcy będzie dla Solidarnej Polski bardzo trudne, wręcz dramatyczne. To będzie walka o życie. Politycy pokroju Jarosława Kaczyńskiego, Donalda Tuska, Grzegorza Schetyny itd. mogą być pewni tego, że będą posłami po kolejnych wyborach, a tutaj właściwie każdy ze współpracowników Ziobry ma mniej niż 50 proc. gwarancję pozostania w poważnej polityce – podsumowuje Chwedoruk.

Czytaj też:

Kaczyński i Morawiecki planują polityczną ofensywę. „To może uratować rządy PiS”