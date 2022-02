Wojna o władzę w PO. „Tusk zapowiada, że nie wpisze Schetyny ani na listy do Sejmu, ani do Senatu”

Artykuł jako pierwsi mogą przeczytać użytkownicy aplikacji newsowej upday

– Donald Tusk postanowił zakończyć ostatecznie kwestię Grzegorza Schetyny – twierdzi w rozmowie z „Wprost” dolnośląski polityk, który zna Schetynę od wielu lat.

Co to oznacza? Jak twierdzi nasz informator, przewodniczący Platformy Obywatelskiej zapowiada, że w najbliższych wyborach parlamentarnych nie wpisze Grzegorza Schetyny ani na listy do Sejmu, ani do Senatu. To będzie de facto oznaczało koniec kariery politycznej byłego szefa PO – przynajmniej w Polsce.