Wojna o władzę w PO. „Tusk zapowiada, że nie wpisze Schetyny ani na listy do Sejmu, ani do Senatu”

– Donald Tusk postanowił zakończyć ostatecznie kwestię Grzegorza Schetyny – twierdzi w rozmowie z „Wprost” dolnośląski polityk, który zna Schetynę od wielu lat.

Co to oznacza? Jak twierdzi nasz informator, przewodniczący Platformy Obywatelskiej zapowiada, że w najbliższych wyborach parlamentarnych nie wpisze Grzegorza Schetyny ani na listy do Sejmu, ani do Senatu. To będzie de facto oznaczało koniec kariery politycznej byłego szefa PO – przynajmniej w Polsce.

– Tusk chce go odesłać na polityczną emeryturę. Uważa, że europarlament będzie najlepszym miejscem dla Schetyny – twierdzi polityk Platformy.

Zsyłka do Strasburga może jednak oznaczać przyspieszenie realizacji innego scenariusza. Zdaniem drugiego z naszych informatorów, jeśli Donald Tusk nie wpisze Grzegorza Schetyny na listy wyborcze do polskiego parlamentu, to ten nie wytrzyma i zacznie się politycznie budować poza Platformą Obywatelską.

Szczególnie, że już teraz słychać informacje, że były szef PO rozmawia z prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem o możliwości skonstruowania wspólnie list w wyborach samorządowych.

– Tusk nie cierpi Sutryka. Ale rozmowy Schetyny z nim to raczej szantaż, niż zapowiedź realnego ruchu Grzegorza – uważa jednak nasz rozmówca z Dolnego Śląska.

W Platformie Obywatelskiej poruszenie wzbudziło ostatnie spotkanie Donalda Tuska z Michałem Jarosem, obecnym szefem dolnośląskiej PO, który wcześniej nie był wspierany w regionalnych wyborach przez przewodniczącego partii. Teraz sytuacja się zmieniła.

– Donald cały czas krytykował Schetynę – mówi polityk, z którym Jaros miał się podzielić przebiegiem tej rozmowy.

Na Twitterze szef dolnośląskiej Platformy inaczej podsumował spotkanie z liderem PO:

– Dobra, inspirująca i długa rozmowa z Przewodniczącym Platformy Obywatelskiej premierem Donaldem Tuskiem. Rozmawialiśmy o Dolnym Śląsku, strategii, planach, konkretnych działaniach, współpracy, dalszym wzmacnianiu szyldu Platformy Obywatelskiej, aby zwyciężyć. Dziękuję! Pracujemy dalej – napisał Michał Jaros.

Jaros był jednym z polityków, który odegrał dużą rolę podczas pamiętnych wyborów regionalnych w Karpaczu w 2013 roku, kiedy Grzegorz Schetyna nie został ponownie wybrany na szefa PO na Dolnym Śląsku. Wtedy przewodniczącym regionu został Jacek Protasiewicz. Wszyscy w Platformie wiedzieli jednak, że polityk został namówiony przez Donalda Tuska, by stanąć do walki z Grzegorzem Schetyną.

Po latach zakulisowych wojen Schetyna liczył na polityczne pojednanie z szefem PO. To on był jednym z orędowników jego powrotu do polskiej polityki i na stanowisko przewodniczącego partii.

– Grzegorz wykazał się dużą naiwnością sądząc, że Tusk po powrocie będzie chciał się z nim dzielić władzą. Donald jest pamiętliwy – uważa informator „Wprost”.

Zdaniem naszych rozmówców w ostatnim czasie Grzegorz Schetyna uświadomił sobie, że nie ma świetlanej przyszłości u boku Donalda Tuska i zaczął działać samodzielnie.