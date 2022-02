„Wiadomości” TVP o „ataku na polskość”. Wspomniano słowa Tuska sprzed ponad 30 lat

– „Skrzywione ryje” i „wieprzowe karki” – tak w swoim artykule obraża i poniża Polaków Kinga Dunin, współzałożycielka partii Zielonych wchodzącej w skład KO – mówi już na wstępie autor materiału i tu oczom widzów ukazuje się Donald Tusk. Powiązanie marne, ale „Wiadomości” bez Tuska? To niemożliwe.

Jacek Karnowski (redaktor naczelny „Sieci”) ubolewał – „niech tylko ktoś spróbuje coś powiedzieć o jakiejś mniejszości, zwłaszcza seksualnej, to święte oburzenie i pozwy, a tu można wszystko”. –Samozwańcza elita gardzi Polakami. Nie po raz pierwszy – twierdzi dalej autor i jako przykłady podaje m.in. Krystynę Jandę („ja się czuję jakby ktoś na mnie cały czas sr**”), Jerzego Stuhra („jak się mnie pani pyta, jak się czuję jako Polak za granicą, to po cichu mówię żonie: byle nie za głośno po polsku”), Tomasza Lisa („ludzie nie są tacy głupi jak nam się wydaje, są dużo głupsi”).

„W tej nagonce hejt nakręcali także politycy opozycji”

– Jako jedne z pierwszych celem pogardy i ataku stały się polskie rodziny, które dzięki programowi 500 plus mogły po raz pierwszy pojechać nad morze – mówi nam dalej autor i oczom widzów ukazują się zdjęcia parawanów znad Bałtyku. Później autor cytuje dawny wpis Manueli Gretkowskiej. „Polacy tak lubią, po swojemu, staropolsku w słomianych łapciach i gaciach, dup*** po bożemu i dawać tej du** każdemu, kto ją posmaruje, 500 plus albo obietnicą zbawienia”. Słowa dup*** i du*** były czytane przez lektorkę bez żadnego zagłuszenia. Przypominamy, „Wiadomości” TVP emitowane są o 19:30 – nie po 22:00.

– W tej nagonce hejt nakręcali także politycy opozycji – dodaje autor. I znów pojawia się Tusk, który akurat idzie korytarzem, a nawet przypomniano sobie o Marcie Lempart, która krzyczy „wypier****”.

Słowa Tuska sprzed ponad 30 lat w „Wiadomościach”

– Wulgarna i ohydna pogarda nie powinna dziwić. Mentorem tego środowiska jest Donald Tusk, który swój stosunek do Polaków określił ponad 30 lat temu – kończy autor i cytuje słowa Tuska „polskość to nienormalność” z 1987 roku.

Słowa te zostały wyciągnięte z kontekstu. W 1987 roku na łamach „Znaku”, wówczas student Donald Tusk pisał o kondycji Polski. „Polskość to nienormalność — takie skojarzenie narzuca mi się z bolesną uporczywością, kiedy tylko dotykam tego niechcianego tematu. Polskość wywołuje u mnie niezmiennie odruch buntu: historia, geografia, pech dziejowy i Bóg wie co jeszcze wrzuciły na moje barki brzemię, którego nie mam specjalnej ochoty dźwigać, a zrzucić nie potrafię (nie chcę mimo wszystko?), wypaliły znamię i każą je z dumą obnosić. Więc staję się nienormalny, wypełniony do granic polskością […] Jest jakiś tragiczny rozziew w polskości – między wyobrażeniem a spełnieniem, planem a realizacją. Jest ona etosem pechowców, etosem przegranych i zarazem niepogodzonych ze swą przegraną. Wolność jest w nim wartością najwyższą” – brzmiał fragment ówczesnej analizy.

