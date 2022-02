„Warszawa solidarna z Ukrainą”. Rafał Trzaskowski zapowiada wiec

„Dziś w imieniu Paktu Wolnych Miast i Tak dla Polski, okazywaliśmy naszą solidarność z Ukrainą w Kijowie. W czwartek pokażmy ją w Warszawie. Widzimy się 17 lutego o 18:00 na Placu Defilad. Bądźmy tam razem. Pokażmy, że stolica jest solidarna. Nigdy więcej wojny!” – napisał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski na Twitterze.

Jak czytamy na Facebooku organizatorów wydarzenia, „Warszawa zawsze była solidarna. Zawsze broniła najważniejszych wartości – wolności, godności i niepodległości”. „My, Warszawianki i Warszawiacy w tych trudnych dniach, kiedy bezpieczeństwo i przyszłość naszego sąsiada są zagrożone, chcemy okazać naszą solidarność. Spotkajmy się na obywatelskim wiecu „Warszawa solidarna z Ukrainą". Pokażmy nasze wsparcie dla europejskich aspiracji Ukrainy i jej integralności terytorialnej” – czytamy dalej.

„Warszawa jako miasto dramatycznie dotknięte wojną ma szczególne prawo, by przypomnieć słowa: Nigdy więcej wojny! Spotkajmy się w czwartek o 18.00 pod Pałacem Kultury i Nauki (przy Teatrze Studio). Zapraszamy z polskimi, ukraińskimi i europejskimi flagami. Kijów – Warszawa wspólna sprawa!” – głosi komunikat.

Trudna sytuacja na granicy rosyjsko-ukraińskiej

Przypomnijmy, że od kilku dni narasta napięcie wokół sytuacji na Ukrainie. Choć Rosja zapiera się, że to nie ona eskaluje sytuację w regionie, wojska Putina zajmują pozycje do ataku, szykując się do inwazji. Nieoficjalne informacje mówią o możliwym ataku już 16 lutego. W odezwie do świata, prezydent USA Joe Biden zapowiedział, że jeśli Rosja zaatakuje, USA zjednoczy wszystkich, by odeprzeć atak.

Czytaj też:

Rosja szykuje się do ataku na Ukrainę? „Władimir Putin postawił wszystko na jedną kartę”