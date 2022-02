Resort szefa MKiDN przyznał dotacje na książki. Wsparto m.in. manifest skrajnie prawicowego kandydata na prezydenta Francji

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło we wtorek wyniki naboru do programu „Literatura”. To inicjatywa mająca na cel wsparcie zadań o charakterze projektowym z wyłączeniem stałej działalności kulturalnej podmiotów. Szef resortu Piotr Gliński przyznał 3,3 miliona złotych na dofinansowanie 150 projekt.

Po kilka grantów uzyskały m.in. wydawnictwo Fronda, Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, Biały Kruk i Towarzystwo Więź, a także Biuro Literackie, Fundacja Ośrodka Karta, Zona Zero i Wydawnictwo M. „Gazeta Wyborcza” zwróciła uwagę, że „nadreprezentowane są wydawnictwa prawicowe i skrajnie prawicowe, a także katolickie”.

Dotacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Biały Kruk dostał m.in. 28 tys. zł dotacji na książkę „Samobójstwo Francji” autorstwa skrajnie prawicowego kandydata na prezydenta Francji Erica Zemmoura. „GW” przypomina, że Biały Kruk wydał wcześniej m.in. biografię Antoniego Macierewicza pt. „Człowiek do zadań niemożliwych” czy – tuż przed dojściem PiS do władzy – książkę „Wygaszanie Polski”, w której znalazły się swoiste manifesty kilku przyszłych ministrów „dobrej zmiany”.

Frodna otrzyma 26,6 tys. zł na wywiad rzekę z ks. Waldemarem Chrostowskim, który krytykuje współczesny dialog katolicko-żydowskiego. Wcześnie duchowny pisał m.in. o „religii Holokaustu” i popierał informowanie o żydowskich przodkach polityków. Podobną kwotą dofinansowano także książkę „Jak Kościół katolicki stworzył Polskę i Polaków”. Jej autorem jest Krystian Kratiuk, redaktor naczelny „Polonia Christiana”, który przestrzegał w TVP przed „homopropagandą”.

Czytaj też:

Tyle zarabiają polscy pisarze. Sprzedają miliony książek i dorobili się już fortun