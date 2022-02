Kaczyński: W Niemczech się bardzo oburzono. Widocznie tam z nauką historii jest nie najlepiej

W środę prezes PiS Jarosław Kaczyński udzielił obszernego wywiadu Polskiemu Radiu 24. Wicepremier ds. bezpieczeństwa komentował bieżące tematy, między innymi wyrok TSUE, który stwierdził, że tzw. zasada „pieniądze za praworządność” jest zgodna z prawem unijnym i reakcję Zbigniewa Ziobry na decyzję Trybunału, zagrożenie rosyjską inwazją na Ukrainę, czy prezydencki projekt ustawy o Sądzie Najwyższym.

Jarosław Kaczyński: Tu nie chodzi o żadną federalizację

Prowadzący rozmowę Jerzy Jachowicz zapytał też Kaczyńskiego o obawy Polski „związane z federalizacją Unii Europejskiej”. – Określenie „federacja” jest mylące. W federacji jej wszystkie człony są równe. W Stanach Zjednoczonych jest klasyczna federacja (...). Tutaj żadnej równości by nie było – mówił prezes PiS. Jak ocenił, „tu nie chodzi o żadną federalizację tylko o centralizację, o stworzenie jednego państwa z jednym ośrodkiem kierowniczym”.

Prezes PiS wytyka Niemcom nieznajomość historii

– To jest też państwo, które ma mieć jeden naród dominujący. To jest nawiązanie do czegoś, co się zdarzyło w X wieku i co się nazywało Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, czyli Pierwsza Rzesza. Ja już kiedyś o tym wspominałem. W Niemczech się bardzo obrażono, bo sądzono, że mówię o III Rzeszy. Widocznie tam z nauką historii jest nie najlepiej – stwierdził Kaczyński.

Prezes PiS wyjaśnił jednak, że „konstrukcja była podobna i potrzeba było później trochę czasu, że ją na poziomie intelektualnym zakwestionować”. Jak dodał, uczynił to „angielski XII-wieczny filozof, a jego uczniem był Wincenty Kadłubek, który w swojej kronice też to zakwestionował”. – Krótko mówiąc, idę starą polską drogą – stwierdził Kaczyński.

