Barbara Nowak „gra na dwa fronty”. Może wystartować w wyborach do Sejmu z listy innej niż PiS

Barbara Nowak to najbardziej rozpoznawalna kurator oświaty w Polsce. Przypomniała o sobie w listopadzie ubiegłego roku, gdy odradzała organizowania wyjść szkolnych na spektakl „Dziady” w krakowskim Teatrze im. Juliusza Słowackiego, argumentując że „haniebne jest używanie dzieła wieszcza A. Mickiewicza dla celów politycznej walki współczesnej opozycji antyrządowej z polską racją stanu”. Z kolei na początku tego roku podzieliła się na antenie Radia Zet swoimi przemyśleniami na temat szczepień przeciwko COVID-19. Oświadczyła, ze to eksperyment, za co spadła na nią lawina krytyki, ale nie poniosła z tego powodu żadnych konsekwencji.

Barbara Nowak chce wystartować w wyborach

W styczniu Eliza Olczyk pisała we „Wprost, że Nowak szykuje się do wejścia do polityki. „W PiS mówią, że będzie kandydowała do Sejmu w 2023 roku” – informowała dziennikarka. O „ogromnych aspiracjach politycznych” małopolskiej kurator donosi też Jacek Gądek w gazecie.pl. „W kuratorium już się dusi. Ale – słychać w PiS – nie ma entuzjazmu, by ją wpuszczać na listy PiS. W wyborach 2019 r. Nowak też chciała startować do Sejmu, ale miejsca nie dostała” – czytamy.

W celu zabezpieczenia dla siebie dobrego miejsca na liście, kurator „ma grać na dwa fronty”. „Basia już się przygotowała na to, że PiS nie da jej miejsca na swojej liście. Zaczęła rozmowy z Konfederacją” – mówi rozmówca gazety.pl. Jak pisze Gądek, kurator nie ma co liczyć na „jedynkę” w Krakowie. PiS jej tam nie wystawi, bo mogłaby być zagrożeniem dla wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, który w poprzednich wyborach uzyskał słaby wynik i ledwo zdobył mandat. Konkurencji nie chce też mieć Konrad Berkowicz z Konfederacji.

Dostanie „jedynkę” na liście?

Jak czytamy w gazecie.pl, w kuluarach krąży plotka, że Nowak może dostać pierwsze miejsce na liście Konfederacji w Tarnowie. Konfederacji na razie jednak zaprzeczają tym spekulacjom. W grę mogłaby też wchodzić „jedynka” na liście PiS w Tarnowie albo Nowym Sączu.

