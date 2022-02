Patryk Jaki: Usankcjonowaliście system, który u swoich podstaw ma rasistowskie założenie

W środę po południu w Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat wyroku TSUE, dopuszczającego mechanizm warunkowości. Na wstępie przewodnicząca PE Roberta Metsola oceniła, że „to dobry dzień dla sprawiedliwości”. Z koeli komisarz ds. budżetu i administracji Johannes Hahn stwierdził, że „rozporządzenie na temat zasady warunkowości jest historycznym osiągnięciem dla Unii Europejskiej, ponieważ Unia będzie miała narzędzie, żeby chronić swój budżet przed łamaniem praworządności”.

Debata w Parlamencie Europejskim o wyroku TSUE

W czasie debaty głos zabrali też eurodeputowani Prawa i Sprawiedliwości, między innymi Patryk Jaki. Europoseł oświadczył, że „przypomni, o co chodzi w tym całym sporze”. – Otóż o oskarżenie Polski o upolitycznienie wyboru sędziów do Rady Sądownictwa (Krajowej Rady Sądownictwa – red.). Ale przecież Polska wybrała wasz system, zachodni – wskazał Jaki. W tym kontekście poseł przypomniał system hiszpański i system niemiecki.

– Na to oskarżenie odpowiadacie przytoczonym zresztą w rozporządzeniu fragmentem z analizy Komisji Weneckiej, gdzie jest napisane, że niektóre państwa mogą to robić, bo mają lepszą kulturę i lepsze tradycje – mówił Jaki. – Czyli w skrócie mówiąc, uważacie, że są narody lepsze i są narody gorsze. I ciekawe jak to łączycie z art. 4 traktatu, który mówi o tym, że Unia szanuje równość wszystkich państw członkowskich – stwierdził europoseł.

Jaki: Większość rzeczy, które robiliście w Polsce, to robiliście siłą i gwałtem

Jaki pytał, zwracając się do Ursuli von der Leyen, „o jakich lepszych tradycjach mówicie”. – Tak się oto składa, że Polska zbudowała swoje dziedzictwo ustrojowe na wolności religijnej, na republikanizmie, a wy większość rzeczy, które robiliście w Polsce, to robiliście siłą i gwałtem. Napadliście na nas, kiedy stworzyliśmy pierwszą konstytucję w Europie, bo przeszkadzała wam wolność, która była w Polsce. Dzisiaj myślicie, że jest inaczej? – mówił Jaki. Europoseł zaznaczał, że w „Polsce nie ma cenzury, tylko wolność”. – Historia lubi się powtarzać. Zejdźcie z tej drogi, gdzie są lepsze i gorsze państwa, bo do niczego was to nie doprowadzi. Tylko będzie niszczyło po kolei Unię Europejską – zakończył swoje wystąpienie Jaki.

„Usankcjonowaliście system, który u swoich podstaw ma rasistowskie założenie”

Jaki udostępnił swoje wystąpienie na Twitterze i we wpisie odniósł się również do mechanizmu warunkowości. "Usankcjonowaliście system, który u swoich podstaw ma rasistowskie założenie, że są gorsze i lepsze narody. Niszczycie UE i jeszcze jesteście z tego dumni" – napisał europoseł.

