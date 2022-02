Oligarchowie posłuchali Zełenskiego? Najbogatszy ukraiński biznesmen Rinat Achmetow wrócił do kraju

W obliczu groźby inwazji rosyjskiej na Ukrainie kilka dni temu tamtejsi oligarchowie zaczęli masowo opuszczać kraj. W ostatnich dniach zanotowano rekordowy ruch małych samolotów czarterowych opuszczających Ukrainę. jak informowała „Ukraińska Prawda” tylko w niedzielę 13 lutego z lotniska w Kijowie odleciało 20 prywatnych odrzutowców, należących do najbogatszych Ukraińców. Wśród maszyn, które można było zaobserwować na ukraińskim niebie, były między inni te należące do Rinata Achmetowa, czy Borysa Kolesnikowa. Ten drugi zaprzeczał jednak, że był na pokładzie samolotu i twierdził, że udał się on na rutynowy przegląd do Pragi. Lot czarterowy dla 50 osób miał zamówić także milioner Igor Abramowicz. W ostatnich dniach z kraju mieli też ewakuować się Wasyl Chmielnicki, Wadym Stolar, Andrij Stawnicer i Wadym Nesterenko.

Wołodymyr Zełenski postawił oligarchom ultimatum

Na ucieczki oligarchów zdecydowanie zareagował prezydent Ukrainy Wołodymir Zełenski. – Zwracam się nie do tych, którzy zostali z Ukrainą i w Ukrainie, lecz do tych, którzy porzucili ją w tym wymagającym największej odpowiedzialności momencie. Wasza siła jest nie w waszych pieniądzach i samolotach, tylko w obywatelskiej postawie, jaką możecie pokazać. Wracajcie do swoich ludzi i do swojego kraju, dzięki którym otrzymaliście swoje zakłady i majątek. Dzisiaj każdy przechodzi prawdziwy test na bycie obywatelem Ukrainy. Przejdźcie go godnie– oświadczył prezydent w poniedziałkowym orędziu do narodu. Zełenski postawił też oligarchom ultimatum. Wezwał ich do powrotu do kraju w ciągu 24 godzin i zagroził „wciągnięciem poważnych wniosków”. Nie doprecyzował jednak, co miał na myśli.

Rinat Achmetow wrócił do kraju

W środę rzeczniczka Rinata Achmetowa Anna Terekhova poinformowała na Facebooku, że oligarcha przebywa na Ukrainie. Dodała też zdjęcie biznesmena w towarzystwie współpracowników na terenie jednej z jego firm w Mariupolu. Kilka godzin później udostępniła też wideo z oligarchą grającym w koszykówkę, które miało zostać nagrane w Mariupolu. Z kolei we wtorek wieczorem dziennikarz „Ukraińskiej Prawdy” Michaił Tkach poinformował, że samolot z Achmetowem na pokładzie wylądował w Zaporożu.

