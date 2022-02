„Powinno dojść do przetasowań personalnych”. Kaleta podał nazwisko ministra do dymisji

Sebastian Kaleta podczas rozmowy z Robertem Mazurkiem kilkukrotnie podkreślał, że Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry ostrzegała przed pesymistycznym scenariuszem. – Sygnalizowaliśmy co Unia Europejska szykuje, jak zamierza oszukać Polskę – podkreślał.

– Uważam, że w tej sprawie w gronie osób prowadzących politykę europejską, powinno dojść do przetasowań politycznych – stwierdził. Dopytywany, kogo konkretnie ma na myśli, podał nazwisko ministra do spraw Unii Europejskiej. – Uważam, że tak, Konrad Szymański popełnił gigantyczne błędy, natomiast to nie są decyzje Sebastiana Kalety – zaznaczył.

Jednocześnie Kaleta nie chciał obciążyć odpowiedzialnością premiera Mateusza Morawieckiego, ani wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. – Przekonujemy Jarosława Kaczyńskiego do tego, żeby ten kierunek polityki zmienić, bo widzimy skutki – mówił. Kaczyński zatwierdzał politycznie to, co przywoził z Brukseli Mateusz Morawiecki – dodawał.

Kaleta krytycznie o Dudzie: Ogarnia mnie smutek

Wiceminister skrytykował też prezydenta Andrzeja Dudę. – Niestety, kiedy patrzę na projekt ustawy prezydenta, ogarnia mnie smutek – przyznał. Nie chciał jednak wypowiadać się tak ostro, jak jego klubowy kolega, Patryk Jaki. – Mimo tego, że jestem zawiedziony, to ciężko mówić o poczuciu wstydu. Nie jestem też w pełni dumny, bo głosowałem na niego – stwierdził.

