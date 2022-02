Skandal podczas debaty o praworządności w Polsce. Bułgarski polityk wykonał faszystowski salut

Do skandalicznej sytuacji doszło podczas debaty o praworządności w Polsce i na Węgrzech. W czasie dyskusji głos zabrał bułgarski europoseł. Polityk reprezentuje grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do których należy także PiS. Angel Dzhambazki podczas swojego krótkiego wystąpienia mówił, że debata „nie dotyczyła rządów prawa, tylko nienawiści do idei pojęcia narodu”.

Kontrowersje podczas debaty ws. praworządności w Polsce

Bułgarski europoseł przekonywał, że Polska i Węgry „mają prawo organizować swój porządek prawny, jak chcą”. – To jest dla was kwestia przetrwania. To program organizacji pozarządowych, które starają się zniszczyć Europę i zmienić ją w coś innego. My się na to nigdy nie zgodzimy. Nie pozwolimy wam, abyście nam mówili, jak mamy działać i co mamy robić – mówił Dzhambazki.

– Niech żyje Viktor Obran, Fidesz, Jarosław Kaczyński, Bułgaria i nasze narody. Niech żyje Europa narodów – powiedział polityk, po czym zszedł z mównicy. Wówczas głos miał zabrać czeski europoseł Tomas Zdechovsky, ale prowadząca obrady zaczęła uspokajać parlamentarzystów. – Proszę zachować spokój i unikać komentarzy na sali plenarnej. Proszę szanować swoich kolegów i koleżanki – powiedziała wiceszefowa PE Pina Picierno.

Angel Dzhambazki tłumaczy się ze swojego zachowania w PE

Podczas wypowiedzi kamera uchwyciła Dzhambazki’ego, który wchodząc po schodach, wykonał gest faszystowskiego salutu. Picierno komentując sprawę zaznaczyła, że przeanalizuje nagrania z kamer i jeśli oskarżenia się potwierdzą, to na bułgarskiego europosła zostaną nałożone „poważne sankcje”. Portal Poliitco.eu dotarł do maila, w którym Dzhambazki tłumaczył się ze swojego zachowania kolegom.

Polityk wyjaśnił, że jego gest wynikał z „drobnego nieporozumienia”. Dzhambazki zarzucił europosłom pomówienie i zniesławienie. Według bułgarskiego europosła kamera uchwyciła jego znak ręką, który był sygnałem pożegnania. Przekonywał, że „chciał przeprosić, pokornie machając do krzesła”. Dzhambazki „przeprosił, jeśli jego zachowanie kogoś obraziło”.

