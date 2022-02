Kontrole na budowach po wypadku w Krakowie. Wojewoda małopolski zlecił inspekcje

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla wszystkich województw w Polsce ze względu na możliwość wystąpienia silnego wiatru. Ostrzeżenie obowiązuje od środy do czwartku włącznie. O sile żywiołu, który przeszedł przez Polskę może świadczyć fakt, że ponad 320 tys. odbiorców zostało pozbawionych dostępu do energii elektrycznej, a Państwowa Straż Pożarna wspierana przez strażaków ochotników wyjeżdżała do akcji ponad 1,4 tys.

Te statystyki RCB przekazało w godzinach porannych, a więc dane podsumowujące kolejne godziny będą wyższe. Z najnowszych prognoz wynika, że wichury przejdą przez Polskę również w najbliższą sobotę.

Wypadek na budowie, nie żyją dwie osoby. Wojewoda małopolski zleca kontrole

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło na budowie osiedla przy ulicy Domagały w Krakowie. Z powodu silnego wiatru dźwig budowlany przewrócił się na pobliski czteropiętrowy budynek. W wyniku wypadku zginęło dwóch pracowników budowy: 23 i 64-latek.

— Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego polecenie przeprowadzenia w trybie pilnym kontroli dźwigów i żurawi pracujących na budowach w Małopolsce. Pierwsze zespoły kontrolne już przystąpiły do czynności. Wyniki kontroli zostaną omówione po ich zakończeniu — poinformowała PAP rzeczniczka prasowa wojewody Joanna Paździo. Z kolei inspektorzy nadzoru budowlanego nawiązali kontakt z kierownikami budów, zwracając uwagę na obowiązki związane z odpowiednim zabezpieczeniem takich obiektów jak dźwigi i żurawie budowlane.

Czytaj też:

Czerwone ostrzeżenia IMGW przed huraganowymi porywami wiatru. Wichury sieją spustoszenia