„Mówiąc Wprost”. Cieszyński proponował pomoc byłemu szefowi CBA. „Nie odpowiedział”

Gościem 49. odcinka programu „Mówiąc Wprost” jest Janusz Cieszyński, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa.

Minister skomentował informacje na temat ataków hakerskich na byłego szefa Centralnego Biura Śledczego. Paweł Wojtunik, który kierował CBA za czasów rządów Donalda Tuska, przekazał niedawno informację, że kilkukrotnie padł ofiarą spoofingu, czyli podszywania się przez kogoś. M.in. jego córkę ktoś poinformował, że „tata nie żyje”, jak również ktoś zawiadomił służby o fikcyjnym pożarze w jego mieszkaniu.

– Skontaktowałem się z Pawłem Wojtunikiem i zaoferowałem mu pomoc. Były szef CBA nie odpowiedział, więc chyba aż tak bardzo tej pomocy nie potrzebuje – mówi Janusz Cieszyński w programie „Mówiąc Wprost”.

– Jesteśmy do dyspozycji każdego, kto potrzebuje pomocy – zapewnia minister.

Wyrok TSUE. Cieszyński o Ziobrze

Innym tematem rozmowy z programie „Mówiąc Wprost” jest kwestia funduszy unijnych dla Polski i powiązania ich z mechanizmem warunkowości. W minionym tygodniu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił skargi Węgier i Polski na ten mechanizm. Według TSUE tzw. zasada „pieniądze za praworządność” jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.

W ostrych słowach wyrok Trybunału ocenił Zbigniew Ziobro. Według nastawionego antyeuropejsko ministra sprawiedliwości decyzja TSUE „to dowód na bardzo poważny, polityczny, historyczny błąd premiera Mateusza Morawieckiego”.

– Dziwi mnie to, że teraz są takie zupełnie niepotrzebne i nieuzasadnione ataki ze strony naszych koalicjantów – komentuje wypowiedź Ziobry Janusz Cieszyński.

Sekretarz stanu w kancelarii premiera uważa, że jest to jednak „chwilowa różnica zdań”.

– Głos, który najbardziej zapamiętałem, to wypowiedź ministra Michała Wójcika, który przyznał, że nadal razem chcemy rządzić i razem chcemy wygrać kolejne wybory – mówi Cieszyński.

Cieszyński naprawi Polski Ład? „To nie jest prawda”

W rozmowie z Joanną Miziołek i Dariuszem Grzędzińskim Janusz Cieszyński odniósł się także do informacji, jakoby miał zajmować się naprawianiem Polskiego Ładu.

– Tak napisał Onet, jednak nie jest to prawda. Jeżeli chodzi o Polski Ład, to jest to projekt, którym zajmuje się Ministerstwo Finansów, a ja pracuję w kancelarii premiera – dementuje minister Cieszyński.

Sekretarz stanu odniósł się jednak do samego Polskiego Ładu i wielu problemów, które związane są z jego wprowadzaniem.

– Myślę, że jak zawsze przy dużym programie jest tak, że najpierw są rzeczy do korekty. Kiedy pracowałem w Ministerstwie Zdrowia (z którego odszedł w atmosferze skandalu po zakupie respiratorów od handlarza bronią – przyp. red.) wdrażaliśmy system e-zdrowia, z którego dzisiaj wszyscy korzystają. A przecież na początku także były poprawki, zmiany i modyfikacje. Myślę, że z Polskim Ładem będzie tak samo, a wszystkie wątpliwości zostaną wyeliminowane – uważa Janusz Cieszyński.