Złe wieści dla Kaczyńskiego. PiS straciło co czwartego wyborcę

Z badania przeprowadzonego przez IBRiS dla Onetu wynika, że Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na poparcie w wysokości 32,5 proc., a więc o 2 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania pracowni. Na kolejnym miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska. Oddanie głosu na partię Donalda Tuska zadeklarowało 29,3 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 8 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania.

Najnowszy sondaż. Poparcie dla Hołowni, PSL i Lewicy

Spadek poparcia o 3,5 pkt proc. odnotowała Polska 2050. Obecnie ugrupowanie założone przez Szymona Hołownię może liczyć na 8,6 proc. głosów. Łączne poparcie dla KO i Polska 2050 jest na poziomie 37,9 proc.

Poselskie mandaty otrzymaliby również politycy Konfederacji, na którą chce głosować 8,4 proc. badanych (spadek o 0,2 pkt proc.). Lewicę popiera 5,6 proc. respondentów. Wyniki sondażu wskazują, że poniżej progu wyborczego znalazłoby się Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem w wysokości 4,3 proc.

Aż 11,3 proc. ankietowanych to wyborcy niezdecydowani. Na pytanie o chęć udziału w wyborach do Sejmu, gdyby te odbywały się w najbliższą niedzielę, 36,5 proc. badanych odpowiedziało „zdecydowanie tak” a „raczej tak” 13 proc.

PiS straciło co czwartego wyborcę

Szef IBRiS Marcin Duma analizując wyniki sondażu podkreślił, że w stosunku do 2019 roku Prawo i Sprawiedliwość straciło co czwartego wyborcę (25 proc. wyborców, czyli 11 punktów proc. z 43,6). 7 proc. wyborców z tej grupy stwierdziło, że w ogóle nie chciałoby brać udziału w wyborach parlamentarnych. Po 2 proc. badanych przeszło na stronę opozycji (w zdecydowanej większości pojawiają się deklaracje oddania głosu na Konfederację) lub zalicza się do grupy niezdecydowanych.

W sondażach nie zaobserwowano, aby osoby wyborcy opozycji decydowali się głosować na PiS. Marcin Duma zaznaczył, że poza obozem rządzącym dzieje się bardzo dużo: część wyborców KO przechodzi do Polski 2050 lub Agrounii. Część tych, którzy wcześniej popierali Lewicę, chciałoby głosować na KO. Niektórzy wyborcy PSL przestawiają się na Konfederację, Polskę 2050 i Agrounię, a Konfederacji na Polskę 2050.

