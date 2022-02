Andrzej Duda dla „Die Welt”: To prawdziwy egzamin dla całej zachodniej wspólnoty

„Niezwykle napięta sytuacja wokół Ukrainy to prawdziwy egzamin dla całej zachodniej wspólnoty – dla wszystkich krajów które ją tworzą, ich przywódców, liderów opinii i mediów. To wielki test naszej solidarności, ale i test na to czy naprawdę jesteśmy przywiązani do wartości, które wspólnie wyznajemy” – napisał Andrzej Duda w artykule dla „Die Welt”.

Według prezydenta „Ukraina i jej społeczeństwo udowodniła w ostatnich latach i jeszcze mocniej udowadnia to w ostatnich dniach, że chce być demokratyczna, chce przestrzegać naszych wspólnych wartości, chce być częścią Zachodu”. „Jest gotowa na liczne wyrzeczenia, poświęcenia i reformy, by to osiągnąć. Jest gotowa o to walczyć. Zdała swój egzamin” – zapewniła głowa państwa.

Andrzej Duda o relacjach Rosja-Ukraina

Andrzej Duda podkreślił, że „dziś to zachodni świat zdaje egzamin z wiarygodności”. „Z tego czy jego wartości naprawdę coś znaczą. Jeśli dla świętego spokoju, interesów gospodarczych czy politycznych ambicji zostanie poświęcona Ukraina i jej zachodnie aspiracje będzie to olbrzymi cios nie tylko dla ukraińskiego społeczeństwa, ale dla całej wspólnoty Zachodu. Okaże się, że fundamenty zachodniego świata, wartości takie jak: demokracja, prawa człowieka, solidarność pięknie brzmią, ale w zderzeniu z brutalną rzeczywistością niewiele znaczą. Nie możemy do tego dopuścić” – zaznaczył prezydent.

Andrzej Duda o jedności Zachodu

Głowa państwa zaznaczyła, że „dlatego właśnie tak ważna jest jedność i wspólne – zdecydowane stanowisko wobec Rosji całej zachodniej wspólnoty”. „W tych niezwykle trudnych dniach nie możemy dać się podzielić. Tylko razem możemy skutecznie rozwiązać ten poważny kryzys. Nikt z nas nie chce wojny. Wojna to zawsze jest wielka tragedia. Niesie za sobą olbrzymią liczbę ofiar i ludzkich nieszczęść. Nikt nie wie tego lepiej od nas Polaków – tak mocno doświadczonych wojnami XX wieku. Dlatego naszym zadaniem jako wspólnoty Zachodu jest robić wszystko żeby do wojny nie dopuścić” – wyjaśniła prezydent.

W dalszej części artykułu dla „Die Welt” stwierdzono, że „sytuacja wokół Ukrainy po raz kolejny dobitnie pokazała też jak ważna jest rola NATO oraz obecność i zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Europie”. „W ostatnich latach pojawiały się głosy, że formuła Sojuszu Północnoatlantyckiego się wyczerpała, że Europa sama powinna zadbać o swoje bezpieczeństwo. Dzisiaj w sytuacji prawdziwego zagrożenia widzimy wyraźnie jak silne są nadal więzi transatlantyckie, że nie ma lepszej formuły współpracy wojskowej w Europie niż NATO. A Stany Zjednoczone są i powinny pozostać liderem w kwestii bezpieczeństwa” – podsumował Andrzej Duda.

