Posłanka PiS nie pamiętała nazwisk ministrów. „Czuję się zaskoczona”

W „Porannej rozmowie” w RMF FM jednym z poruszonych tematów był Polski Ład, sztandarowy program zmian podatkowych partii rządzącej. Posłanka PiS Mirosława Stachowiak-Różecka została zapytana przez Roberta Mazurka o nazwiska polityków zdymisjonowanych w związku z chaosem wokół nowych przepisów – ministra Tadeusza Kościńskiego, który złożył dymisję 7 lutego oraz wiceministra Jana Sarnowskiego zdymisjonowanego 11 lutego.

– Czy pani wie, jak się nazywali minister i wiceminister finansów, którzy stracili stanowisko za wprowadzenie Polskiego Ładu? – pytał Mazurek.

– No oczywiście, że pamiętam… –powiedziała najpierw posłanka. Dopytywana przez Roberta Mazurka odparła: „nie pamiętam w tej chwili. Czuję się taka zaskoczona. Co mam powiedzieć?”.Mirosława Stachowiak-Różecka dodała, że liczy na szybkie powołanie nowego ministra finansów, bo „będzie miał dużo do zrobienia”.

Problemy ze znalezieniem ministra finansów

Jak niedawno pisaliśmy we „Wprost”, we władzach PiS pojawił się nacisk na to, by resortem finansów pokierowała kobieta. Wśród kandydatów wymienianych na to stanowisko była Gertruda Uścińska, prezes ZUS. Obecnie w składzie rządu Mateusza Morawieckiego są dwie kobiety – minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg oraz minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Tekę szefa ministerstwa finansów tymczasowo objął premier. Spekulowano, że nowym szefem resortu może zostać Henryk Kowalczyk, obecny minister rolnictwa albo Piotr Nowak, minister rozwoju i technologii.

Kowalczyk odniósł się do plotek w RMF FM. – Nie, raczej nie będę chciał opuszczać Ministerstwa Rolnictwa. Jest dużo do zrobienia w Ministerstwie Rolnictwa. Takiej opcji nie biorę pod uwagę – mówił.

