Minister Niedzielski nie pójdzie w ślady Szumowskiego. „To nie zabawa dla dzieci”

Minister Adam Niedzielski nie powtórzy zachowania Łukasza Szumowskiego i nie odejdzie ze stanowiska w trakcie trwającej pandemii? Taką deklarację polityk złożył w wywiadzie dla „DGP”, opublikowanym w piątek 18 lutego. Pytano go o jego plany w związku z „początkiem końca pandemii”, jak sam określał obecny moment walki z koronawirusem.

Minister zdrowia wyraził nadzieję, że będzie miał więcej czasu dla rodziny i wybierze się na wakacje. Stwierdził też, że „w końcu będzie przestrzeń do wdrażania nowych rozwiązań reformujących system ochrony zdrowia w Polsce zgodnie z oczekiwaniami pacjentów i zaradzenia wielu problemom finansowym podmiotów medycznych”.

Szef resortu zdrowia przestrzegł jednocześnie przed zbyt szybkim ogłaszaniem całkowitego końca COVID-19. – Pandemia wiele razy nas zaskakiwała i zdarzały się rzeczy, których nie uwzględniały prognozy eksperckie – stwierdził.

– Ale popatrzmy teraz na to, co się dzieje globalnie, w krajach, w których kolejne fale pandemii występowały o wiele wcześniej niż u nas. COVID-19 nie znika, ale jest w coraz większym stopniu kontrolowany. Państwa odchodzą więc od restrykcji bez narażenia systemu szpitalnictwa na niewydolność. Widać to bardzo dobrze w czasie obecnej fali omikronowej. Dzienne zakażenia są najwyższe od początku pandemii, jednak nie idzie za tym znaczący wzrost hospitalizacji – mówił Niedzielski.

– Zwracam uwagę na jedną ważną rzecz: początek końca pandemii nie oznacza końca Sars-CoV-2. To koniec zjawiska, które było totalnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego, ale nie koniec obecności wirusa w Polsce i na świecie – dodawał.

Niedzielski: Nigdy nie było sytuacji, w której nie identyfikowałbym się z decyzjami rządu

Minister Niedzielski odpowiadał też na pytanie dotyczące jego możliwej rezygnacjo po fiasku tzw. ustawy Hoca. – Nigdy nie było sytuacji, w której nie identyfikowałbym się z decyzjami rządu. Pełnienie funkcji ministra zdrowia w czasie pandemii to nie jest zabawa dla dzieci, w której w pewnym momencie mogę zabrać zabawki i odejść. Wziąłem na swoje barki olbrzymią odpowiedzialność, obejmując to stanowisko w czasie pandemii – stwierdził.

Warto przypomnieć, że poprzednik Adama Niedzielskiego Łukasz Szumowski ze stanowiska szefa resortu odchodził właśnie w trakcie pandemii.

