– Będziemy pracować nad projektem prezydenta i poselskim PiS. Konsekwentnie realizujemy reformę sądownictwa. Sądownictwa nie oddaliśmy UE w ramach kompetencji – zapowiadał w rozmowie z Polskim Radiem 24 poseł PiS Jan Mosiński.

Słowa posła nawiązują do złożonego przez prezydenta Andrzeja Dudę projektu zmian w sądownictwie. Krótko potem swój projekt złożyło także PiS. W zamyśle projektów jest zakończenie sporu z Brukselą, który zapoczątkowały reformy Ministerstwa Sprawiedliwości pod przywództwem Zbigniewa Ziobry.

Przypomnijmy, że w połowie ubiegłego roku TSUE orzekł, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego powinna zostać zlikwidowana. Do tej pory tak się nie stało, czego konsekwencją jest mrożenie przez Komisję Europejską wypłaty środków dla Polski w ramach KPO. Dodatkowo na Polsce ciążą kary w wysokości jednego miliona euro dziennie za niezastosowanie się do wyroku TSUE.

Poseł Solidarnej Polski upomina posła PiS. W obozie władzy wrze

Możliwość zmian w tym zakresie blokuje jednak otoczenie Ziobry. Po projekcie Dudy i PiS, a także niedawnym wyroku TSUE, który orzekł, że zasada „pieniądze za praworządność” jest zasadna, ziobryści przystąpili do ofensywy. Krytykują oni pójście na ugodę z Brukselą i nawołują do ostrego kursu w kontaktach z KE. To z kolei rodzi coraz więcej problemów w samej Zjednoczonej Prawicy, którą Solidarna Polska współtworzy z PiS. Kolejną odsłoną wewnętrznego sporu jest wpis posła Sebastiana Kalety.

Odnosząc się do wywiadu Mosińskiego na pisał na Twitterze: Drogi Janie Mosiński – wskazane projekty nie stanowią reformy (te są od 4 lat wstrzymane), ale stanowią wycofanie się z części, którą udało się przeprowadzić. Generują ryzyko gigantycznego paraliżu sądownictwa, bo projekty pozwalają na bezkarne podważanie się przez sędziów” – upomniał koalicyjnego kolegę.

