PiS zwiększa przewagę nad KO? Zaskakujące wyniki sondażu

Z sondażu Instytutu Pollster dla „Super Expressu” wynika, że gdyby wybory odbyły się w niedzielę, to na Zjednoczoną Prawicę (czyli PiS i Solidarną Polskę) oddałoby głos 36,05 proc. ankietowanych, a na Koalicję Obywatelską 24,68 proc. Dalej znalazła się Polska 2050 Szymona Hołowni z poparciem na poziomie 14,2 proc. i Konfederacja, która mogłaby liczyć na 9,1 proc. głosów. Na Lewicę głos oddałoby 8,3 proc. badanych, a na PSL 5,8 proc.

Poniżej progu wyborczego znalazły się Kukiz'15, z poparciem na poziomie 1,2 proc., i Porozumienie Jarosława Gowina, którą wybrało ledwie 0,5 proc. badanych. 0,2 proc. wskazało inną partię.

Hołownia i KO z wyższym poparciem niż PiS

Z kolei z badania przeprowadzonego w tym tygodniu przez IBRiS dla Onetu wynikało, że Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na poparcie w wysokości 32,5 proc., a więc o 2 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania pracowni. Na kolejnym miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska, której poparcie zadeklarowało 29,3 proc. respondentów, co oznaczało wzrost o 8 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania.

Spadek poparcia o 3,5 pkt proc. odnotowała Polska 2050. Ugrupowanie założone przez Szymona Hołownię mogło liczyć na 8,6 proc. głosów. Łączne poparcie dla KO i Polska 2050 było na poziomie 37,9 proc.

Poselskie mandaty otrzymaliby również politycy Konfederacji, na którą chciało głosować 8,4 proc. badanych (spadek o 0,2 pkt proc.). Lewicę poparło 5,6 proc. respondentów. Wyniki sondażu wskazywały, że poniżej progu wyborczego znalazłoby się Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem w wysokości 4,3 proc.

Czytaj też:

Poseł Solidarnej Polski upomina posła PiS. W obozie władzy wrze